Як живцювати троянди восени — правила розмноження садової квітки

Багато садівників хочуть розмножити красу, яка квітне у них. Так часто трапляється з трояндами, які відносно легко розмножуються живцями. Читай у нашому матеріалі про живцювання троянд восени — детальні правила розмноження.

Живцювання троянд восени: правила розмноження живцями

Розмноження живцями є найдешевшим та найпростішим у садівництві. Живцювати троянди можна під час першого цвітіння. Можна зрізати зелені живці, які перебувають на початковій стадії одеревлювання.

Троянди, розмножені живцями, краще витримують морози та напади шкідників, а ще вони мають сильніший імунітет до захворювань. Тому це не тільки дешевий варіант, а ще такий, який береже сад.

Для живцювання підходять маленькі сорти троянд. Чим менший бутон — тим краще. Звичайно, влітку живцювати троянди простіше, адже добре видно, який живець вибрати, їх можна вирощувати на вулиці, а до осені рослина встигає набратися сил.

Однак не всі живці витримують зимівлю, тому тобі слід зробити якомога більше живців, якщо хочеш розмножити гарний сорт троянди. А садити живець можна як у відкритий ґрунт, так і в горщики вдома.

Варіант з горщиками кращий, адже вищі шанси зберегти живці до весни. Троянди будуть менше мерзнути та будуть під твоїм наглядом. Тому, якщо в тебе є можливість посадити паростки вдома, зроби це.

Для живцювання тобі знадобляться садові рукавички, секатор чи ніж, горщики з землею для живців, вода, дренаж та поліетиленова плівка. Підготуй це перед тим, як проводити живцювання троянди.

Як живцювати троянду восени — покроково

Вибери живці до 20 см довжиною, які мають хоча б п’ять бруньок. Секатором чи ножем зроби зріз навскіс. Відстань зрізу до нижньої бруньки має бути 1 см. А верхній зріз — вищий на 3 см від найвищої бруньки. Живці посади в горщик або у відкритий ґрунт. Якщо садиш у відкритий ґрунт, накрий верхівки живців поліетиленовою плівкою. Сади живці на третину в землю. На дно горщика можна покласти дренаж. Живці за бажанням можна обробити розчином, що стимулює ріст рослин. Живці потрібно поливати, провітрювати та оглядати від шкідників.

Навесні можна пересаджувати живці з горщиків у відкритий ґрунт, якщо ти від початку не садив(-ла) їх туди.

Раніше ми розповідали, як підживлювати троянди восени — підкореневі та позакореневі дієві способи.

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