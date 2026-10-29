Стиль життя Садівництво та город

Як живцювати троянди восени — правила розмноження садової квітки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Жовтня 2026, 13:00 3 хв.
як живцювати троянди восени
Фото Unsplash

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