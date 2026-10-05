Стиль життя

Коли потрібно обрізати троянду на зиму та як правильно це робити

Діана Просяник, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 20:00 4 хв.
Коли потрібно обрізати троянду на зиму
Фото Pexels

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