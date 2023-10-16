Коли потрібно обрізати троянду на зиму та як правильно це робити

Діана Просяник, редакторка сайту 16 Жовтня 2023, 15:30
коли обрізати троянди на зиму
Фото: Unsplash

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