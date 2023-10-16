Коли потрібно обрізати троянду на зиму та як правильно це робити

Троянди — це квіти надзвичайної краси та неперевершеного аромату, які здатні прикрасити будь-який сад чи парк. Проте підтримка ідеального стану цих квітів вимагає не лише регулярного поливу та підживлення, але й правильної обрізки.

Особливо важливим є цей процес перед настанням зимових холодів. Від того, наскільки правильно ти підготуєш троянди до холодів, залежатиме не лише їхнє виживання в зимовий час, але й об’єм та якість цвітіння у наступному році.

Тож детальніше про те, коли обрізати троянди на зиму та як правильно це робити — розповідаємо у матеріалі.

Зараз також дивляться

Чи потрібно обрізати троянди на зиму

Багато садівників та садівниць, які лише нещодавно почали займатися цією справою, можуть шукати відповідь на запитання, чи потрібно обрізати троянди на зиму.

Так, це потрібно робити, але важливо дотримуватися термінів та не робити це завчасно. Лише паркові та ґрунтопокривні троянди не потребують обрізки, тоді як в’юнкі види обрізають лише трішки.

Загалом, обрізування потрібне та сприяє зміцненню рослин, збільшує їхню витривалість до морозів та оптимізує циркуляцію повітря в кроні.

Коли обрізати троянди на зиму

Найкраще обрізати троянди на зиму з приходом перших морозів. Слідкуй за температурою повітря та починай процедуру тоді, коли температура повітря уночі опуститься нижче 0 градусів. Зазвичай це припадає на період середини жовтня-початку листопада.

Якщо обрізати троянди раніше, ти можеш лише зашкодити їм. Потрібно розуміти, що обрізка рослини за умови теплої погоди сприяє її росту.

Також подбай про садові ножиці, якими будеш проводити процедуру: вони мають бути простерилізованими та добре наточеними.

Укриття рослин відбувається, як правило, одразу після обрізки. Але краще перед цим подивися прогноз погоди на найближчі тижні на випадок, чи не передають потепління. Якщо заморозки невеликі або очікується тепло, троянди можна укривати аж у грудні. Якщо морози очікуються найближчим часом — можеш уже приступати.

Як правильно обрізати троянди на зиму

Для початку потрібно підготуватися до процедури. Необхідно перевірити, аби кущ троянди був повністю оголеним, тобто не мав суцвіття та листя.

Плетисті троянди

Загалом цей вид троянд потрібно обрізати лише за умови, що їхня висота становить більше ніж 180 см. Якщо це так, їх слід скоротити приблизно на 30 см. Крім того, варто позбутися сухих, гнилих, старих та хворих гілок, а також тих, які ростуть у середині куща.

Нові пагони біля коріння також слід видалити. Зрізи виконують під кутом у 45 градусів, залишивши 5-7 головних пагонів.

Низькорослі троянди рекомендується просто пригинати до землі, не обрізаючи їх.

Чайні троянди та гібриди

Ці рослини відомі своєю примхливістю і потребують щорічної обрізки, причому не більше ніж на дві третини довжини пагонів. Слід видалити хворі та ушкоджені гілки для естетичного вигляду.

Ще влітку рекомендується видалити бутони. Осіннє обрізування допоможе квітці краще витримати зиму, при цьому на кожному пагоні має залишитися близько 4 бруньок для весняного росту.

Молоді троянди (до 2 років)

Такі рослини потрібно обрізати обережно. З них варто видалити бруньки, які не розпустилися, а також хворі та слабкі гілки. Після обрізування на кущі троянди мають залишитися сильні пагони зі сплячими бруньками.

Раніше ми розповідали, як і коли треба обрізати виноград восени.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.