Жирують томати: що робити, якщо замість плодів ростуть кущі та листя

Влітку городники та садівники стежать за мільйоном процесів, адже потрібно вчасно і поливати, і підв’язувати, і полоти, і досаджувати, і кропити від жуків… І ще чимало всього! Найбільшої уваги потребують саме помідори. Що робити, якщо жирують томати? Як виправити ситуацію — ділимося в матеріалі Вікон покроково.

Жирують томати: що робити

Насамперед розповімо, що таке жирування томатів. Це процес, коли помідори мають надмірну кількість пагонів і листя, аномального розміру, і продовжують свій ріст замість цвітіння і формування плодів. Так рослина втрачає можливість дати плоди, а використовує всі ресурси на вегетативний ріст.

Тобто, замість плодів помідорів у тебе росте лише розсада. За такої ситуації кущі мають масивний вигляд, з безліччю відгалужень та листками. Стебла у помідорів, що жирують, дуже товсті, а листя — темно-зелене.

Наслідком жирування томатів стануть маленькі плоди. Вони можуть бути як дуже солодкими, так і несмачними за браком корисних речовин, які пішли не в плоди, а на користь пагонів і листя. Якщо томати почали жирувати, потрібно терміново рятувати свій урожай.

Дуже часто проблема трапляється у теплицях. Таким помідорам може бракувати світла, а кількість вологи — зашкалювати. Рідше жирування томатів трапляється у відритому ґрунті. Аби зупинити процес, потрібно провести підгодівлю, прорідити кущі помідорів і дотриматися правил обрізки та поливу.

Чим підгодувати помідори якщо вони жирують

У більшості випадків помідори взагалі нічим підгодовувати не потрібно. Буде достатньо фізичної допомоги кущам, про яку ми розповімо далі.

Насамперед не використовуй такі добрива та підгодівлі: сечовина, гній, перегній, компост, пташиний послід, селітра.

Перестрахуватися можна завдяки обприскуванню помідорів препаратом Зав’язь. Такий можна придбати у магазинах для саду і городу. Або ж використай розчин монофосфату калію.

Що робити, аби помідори не жирували

Якщо з твоїми помідорами все добре, і ти не хочеш, аби їх спіткала доля жирування, краще діяти наперед. Помідори жирують з кількох причин: надлишок азоту у ґрунті, густа висадка розсади, забагато води або замало поживних речовин.

Тож аби помідори не жирували, потрібно дотримуватися простих правил ще від моменту висадки розсади у ґрунт.

До висадки провести підживлення ґрунту і наситити його корисними речовинами. Посадити або прорідити розсаду томатів, аби кожен кущ отримував достатньо сонячного світла і тепла. Періодично підживлювати ґрунт, аби плоди помідорів збільшувалися в розмірах. Поливати помідори лише тоді, коли підсихає земля. Обрізати нижнє листя у кущів і зайві пасинки.

Як виправити жирування томатів: покрокове відео

Якщо жирування кущів помідорів уже почалося, ти ще можеш виправити ситуацію і врятувати урожай. Діяти потрібно швидко. Насамперед, переконайся, що не використовуєш азотних добрив. Припини будь-які підживлення.

На деякий час зменш полив, надто якщо у твоєму регіоні дощить. Обріж усі зайві пасинки і нижнє листя у кущів.

Якщо кущі помідорів розрослися і заважають одне одному, доведеться пожертвувати деякими з них. Такі кущі потрібно прорідити, аби дати можливість іншим почати цвісти і плодоносити.

А якщо тобі звичніше обробляти нову інформацію візуально, ділимося відео, де показують і пояснюють, що таке жирування помідорів, і як його виправити.

Раніше ми розповідали, як і навіщо обробляти помідори борною кислотою.

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