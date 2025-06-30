Жируют томаты: что делать, если вместо плодов растут кусты и листья

Летом огородники и садоводы следят за миллионом процессов, ведь нужно вовремя и поливать, и подвязывать, и полоть, и досаживать, и брызгать от жуков… И еще немало всего! В наибольшем внимании нуждаются именно помидоры. Что делать, если жируют томаты? Как исправить ситуацию — делимся в материале Вікон пошагово.

Жируют томаты: что делать

В первую очередь расскажем, что такое жирование томатов. Это процесс, когда помидоры имеют избыточное количество побегов и листьев, аномального размера и продолжают свой рост вместо цветения и формирования плодов. Так растение упускает возможность давать плоды, а использует все ресурсы на вегетативный рост.

То есть вместо плодов помидоров у тебя растет только рассада. При такой ситуации кусты выглядят массивно, с множеством ответвлений и листьев. Стебли у жирующих помидоров очень толстые, а листья — темно-зеленые.

Следствием жирования томатов станут маленькие плоды. Они могут быть как очень сладкими, так и невкусными из-за нехватки полезных веществ, которые пошли не в плоды, а в пользу побегов и листьев. Если помидоры начали жировать, нужно срочно спасать свой урожай.

Очень часто проблема встречается в теплицах. Таким помидорам может не хватать света, а количество влаги — зашкаливать. Реже жирование томатов встречается в отрытой почве. Чтобы остановить процесс, нужно провести подкормку, проредить кусты помидоров и соблюсти правила обрезки и полива.

Чем подкормить помидоры, если они жируют

В большинстве случаев помидоры вообще нечем подкармливать не нужно. Будет достаточно физической помощи кустам, о которой мы расскажем дальше.

В первую очередь не используй такие удобрения и подкормки: мочевина, гной, перегной, компост, птичий помет, селитра.

Перестраховаться можно благодаря опрыскиванию помидор препаратом Завязь. Такой можно купить в магазинах для сада и огорода. Или же используй раствор монофосфата калия.

Что делать, чтобы помидоры не жировали

Если с твоими помидорами все хорошо, и ты не хочешь, чтобы их постигла судьба жирования, лучше действовать заранее. Помидоры жируют по нескольким причинам: избыток азота в почве, густая высадка рассады, слишком много воды или мало питательных веществ.

Чтобы помидоры не жировали, нужно придерживаться простых правил еще с момента высадки рассады в почву.

До высадки провести подкормку почвы и насытить ее полезными веществами. Посадить или проредить рассаду томатов, чтобы каждый куст получал достаточно солнечного света и тепла. Периодически подпитывать почву, чтобы плоды помидоров увеличивались в размерах. Поливать помидоры только тогда, когда земля подсыхает. Обрезать нижние листья у кустов и лишние пасынки.

Как исправить жирование томатов: пошаговое видео

Если жирование кустов помидоров уже началось, ты можешь еще исправить ситуацию и спасти урожай. Действовать нужно быстро. Прежде всего, убедись, что не используешь азотные удобрения. Прекрати любые подкормки.

На некоторое время уменьшился полив, особенно если в твоем регионе дождь. Обрежь все лишние пасынки и нижние листья у кустов.

Если кусты помидоров разрослись и мешают друг другу, придется пожертвовать некоторыми из них. Такие кусты нужно проредить, чтобы дать возможность другим начать цвести и плодоносить.

А если тебе более привычно обрабатывать новую информацию визуально, делимся видео, где показывают и объясняют, что такое жирование помидоров, и как его исправить.

Раньше мы рассказывали, как и зачем обрабатывать помидоры борной кислотой.

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