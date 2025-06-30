Стиль жизни Садоводство и огород

Жируют томаты: что делать, если вместо плодов растут кусты и листья

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 июня 2025, 13:30
Жируют томаты
Фото Unsplash

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