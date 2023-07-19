Як обробити помідори борною кислотою: основні правила підгодівлі рослин

Вирощувати томати — завдання нелегке. Адже без якісної підгодівлі помідори будуть не так швидко та своєчасно розвиватися, як би того хотілося.

Як обробити помідори борною кислотою самостійно — читай в матеріалі.

Головні ознаки нестачі бору в помідорів

Ти можеш помітити, що томатам не вистачає борної кислоти, зважаючи на такі фактори:

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зав’язі опадають або вони відсутні;

повільний ріст листя;

хлороз на листках (воно жовтіє);

помідори починають кущитися;

ріст сповільнюється.

Як обробити помідори на основі розчину борної кислоти: головні правила використання для насіння

Бор допомагає помідорам швидше рости та наповнюватися. Для цього тобі потрібно буде обробити томати ще на найпершому етапі — після купівлі насіння.

Для їхньої обробки потрібно знати декілька важливих правил:

Використовуй 0,2 г борної кислоти на 1 л води. Отриманий розчин потрібно залити на грядку, на якій плануєш розташувати посіви. Відро такого розчину достатньо для 10 м2 ділянки. Після розпушення насіння можна сіяти в землю.

Борна кислота: застосування для оприскування помідорів

Для позакореневого підживлення помідорів візьми 10 г препарату і розведи в 10 л гарячої води. Остуди розчин і обприскуй ним рослини.

Крім цього, можна використовувати ще один ефективний засіб на основі борної кислоти. Для цього візьми:

10 л води;

5 крапель йоду;

5 г борної кислоти.

Усе це потрібно добре перемішати й обприскати цим розчином кущі. А якщо ти помітив(-ла), що томати погано ростуть саме через дефіцит бору, просто розведи 0,2 г борної кислоти на 1 л води й підгодуй рослину під самий корінь, намагаючись не зачіпати листя і стебло.

Як обробити помідори борною кислотою, марганцівкою та йодом: покрокова інструкція

Крім класичних методів, існує ще один популярний рецепт. Для його використання візьми:

10 л води;

10 г борної кислоти;

3 г марганцівки;

30 крапель йоду.

Для приготування суміші розведи всі інгредієнти та оприскуй нею рослини не частіше, ніж через кілька тижнів після попереднього підживлення. Процедуру слід проводити зранку, коли не буде спеки та дощу.

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