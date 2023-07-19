Як обробити помідори борною кислотою: основні правила підгодівлі рослин

Вирощувати томати — завдання нелегке. Адже без якісної підгодівлі помідори будуть не так швидко та своєчасно розвиватися, як би того хотілося.
Як обробити помідори борною кислотою самостійно — читай в матеріалі.
Ти можеш помітити, що томатам не вистачає борної кислоти, зважаючи на такі фактори:
Бор допомагає помідорам швидше рости та наповнюватися. Для цього тобі потрібно буде обробити томати ще на найпершому етапі — після купівлі насіння.
Для їхньої обробки потрібно знати декілька важливих правил:
Для позакореневого підживлення помідорів візьми 10 г препарату і розведи в 10 л гарячої води. Остуди розчин і обприскуй ним рослини.
Крім цього, можна використовувати ще один ефективний засіб на основі борної кислоти. Для цього візьми:
Усе це потрібно добре перемішати й обприскати цим розчином кущі. А якщо ти помітив(-ла), що томати погано ростуть саме через дефіцит бору, просто розведи 0,2 г борної кислоти на 1 л води й підгодуй рослину під самий корінь, намагаючись не зачіпати листя і стебло.
Крім класичних методів, існує ще один популярний рецепт. Для його використання візьми:
Для приготування суміші розведи всі інгредієнти та оприскуй нею рослини не частіше, ніж через кілька тижнів після попереднього підживлення. Процедуру слід проводити зранку, коли не буде спеки та дощу.
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