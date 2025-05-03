Жовтіє часник: чому це відбувається і чим його підживити — поради для городу

Щедрий врожай — мрія і ціль багатьох городників. Та що робити, коли до збору ще далеко, а він починає псуватися? Наприклад, пожовтіли пера часнику. Що це означає і як врятувати посадку? У матеріалі ми розповідаємо, чому жовтіє часник і чим його необхідно підживити.

Чому жовтіє часник

Посадка часнику може жовтіти через кілька причин. Найпоширеніша з них — заморозки. Якщо ти посадив(-ла) часник доволі рано, він може підморозитися через перепади температур навесні.

Молоді пера можуть жовтіти й через велику кількість вологи в землі. Тут впливає не тільки полив, а й дощі та природна волога землі. Третьою причиною, чому жовтіє часник, є хвороба або шкідники.

Твоїй посадці може не вистачати корисних речовин, наприклад, азоту. Щоб визначити, яка саме причина в тебе, потрібно викопати одну головку часнику та подивитися, чи є на ній гниль, пліснява. Якщо такі прояви є — це означає, що часник необхідно обприскати від шкідників.

Розв’язати проблему можна, якщо підживити грядку часнику та врегулювати полив.

Чим підживити часник навесні, щоб не жовтів

Якщо часник пожовтів від перепаду температур, його можна підживити стимуляторами — Епіном чи Цирконом. Вони продаються в магазинах для саду та городу. Якщо йому не вистачає корисних речовин, мульчуй землю гноєм або перегноєм. Можна обсипати грядки попелом. Оброби грядки сечовиною — 10 г потрібно розвести в 10 л води і обприскати. Навесні можна підживлювати ґрунт доломітовим борошном. Якщо придбати його можливості немає, треба додати в ґрунт пісок або торф. Якщо ґрунт доволі бідний і культури ростуть погано, підживити часник можна сульфатом калію — 1 ч. л. на 1 л води, обприскувати потрібно листя.

Як правильно підживлювати часник

Перше підживлення можна розпочинати в кінці березня — на початку квітня. Важливо за два тижні провести й друге, тому розрахуй свій час та можливості. Найчастіше двох підживлень буває достатньо.

Але якщо часник жовтіє, потрібно стежити за ґрунтом та поливом. Третє підживлення може бути влітку в червні — липні. Перше підживлення має бути з азотовмісними речовинами, щоб наситити рослини. Для цього підходять сечовина чи аміачна селітра.

Деякі городники використовують і народний засіб — нашатирний спирт. Пропорція така: в 10 л води потрібно розвести 3 ст. л. нашатирного спирту. Поливають часник лійкою, щоб суміш потрапляла на пера часнику та під коріння.

Найпростішою в підживленні часнику є нітроамофоска, адже вона має в складі калій, сірку, азот і фосфор. Вона відразу насичує часник багатьма корисними речовинами.

Підживлюй часник у теплу і суху погоду. Найкраще робити це зранку або ввечері. Під час обробки дбай про власну безпеку і вдягай захисний костюм, рукавички та маску.

Раніше ми розповідали, чим підживити малину навесні.

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