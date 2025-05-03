Садівництво та город

Жовтіє часник: чому це відбувається і чим його підживити — поради для городу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Травня 2025, 18:43
Чому жовтіє часник
Фото Pexels
Жовтіє часник: чому це відбувається і чим його підживити — поради для городу
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