Желтеет чеснок: почему это происходит и чем его подкормить — советы для огорода

Щедрый урожай — мечта и цель многих огородников. Но что делать, когда до сбора еще далеко, а он начинает портиться? Например, пожелтели перья чеснока. Что это значит и как спасти посадку? В материале мы рассказываем, почему желтеет чеснок и чем его нужно подкормить.

Почему желтеет чеснок

Посадка чеснока может желтеть по нескольким причинам. Самая распространенная из них — заморозки. Если ты посадил(-а) чеснок довольно рано, он может подморозиться из-за перепадов температур весной.

Молодые перья могут желтеть и из-за большого количества влаги в земле. Здесь влияет не только полив, но и дожди, естественная влага земли. Третьей причиной, почему желтеет чеснок, есть болезнь или вредители.

Твоей посадке может не хватать полезных веществ, например азота. Чтобы определить, какая именно причина у тебя, нужно выкопать одну головку чеснока и посмотреть, есть ли на ней гниль, плесень. Если такие проявления есть — значит чеснок необходимо опрыскать от вредителей.

Решить проблему можно, если подкормить грядку чеснока и урегулировать полив.

Чем подкормить чеснок весной, чтобы не желтел

Если чеснок пожелтел от перепада температур, его можно подкормить стимуляторами — Эпином или Цирконом. Они продаются в магазинах для сада и огорода. Если ему не хватает полезных веществ, мульчируй землю навозом или перегноем. Можно посыпать грядки золой. Обработай грядки мочевиной — 10 г нужно развести в 10 л воды и опрыскать. Весной можно подпитывать почву доломитовой мукой. Если купить ее возможности нет, нужно добавить в грунт песок или торф. Если почва довольно бедная и культуры растут плохо, подкормить чеснок можно сульфатом калия — 1 ч. л. на 1 л воды, опрыскивать нужно листья.

Как правильно подкармливать чеснок

Первую подкормку можно начинать в конце марта — начале апреля. Важно через две недели провести и вторую, поэтому рассчитай свое время и возможности. Чаще всего двух подкормок бывает достаточно.

Но если чеснок желтеет, нужно также следить за почвой и поливом. Третья подкормка может быть летом в июне — июле. Первая подкормка должна быть с азотсодержащими веществами, чтобы насытить растения. Для этого подходят мочевина или аммиачная селитра.

Некоторые огородники используют и народное средство — нашатырный спирт. Пропорция такова: в 10 л воды нужно развести 3 ст. л. нашатырного спирта. Поливают чеснок лейкой, чтобы смесь попадала на перья чеснока и под корни.

Простейшей в подкормке чеснока является нитроаммофоска, ведь она имеет в составе калий, серу, азот и фосфор. Она сразу насыщает чеснок многими полезными веществами.

Подкармливай чеснок в теплую и сухую погоду. Лучше всего делать это утром или вечером. Во время обработки заботься о собственной безопасности и надевай защитный костюм, перчатки и маску.

