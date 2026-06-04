Когда в Украину придет летнее тепло: долго ждать заветных +30

Начало календарного лета в Украине оказалось достаточно сдержанным и прохладным, однако в ближайшее время ситуация начнет меняться, а столбики термометров постепенно поползут вверх.

По прогнозу начальницы отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, как отметила она для NV.ua, резкого скачка жары или стабильного длительного антициклона с исключительно ясными днями ожидать не стоит — читай в материале, когда в Украину придет летнее тепло и что от него ждет.

Когда в Украину придет летнее тепло

Прогноз на рабочие дни недели

Атмосфера пока будет оставаться неустойчивой, из-за чего солнечные периоды будут регулярно чередоваться с облачностью и локальными кратковременными дождями.

В сухие и безоблачные дни летнее солнце будет интенсивно прогревать приземный слой воздуха, который в отдельные временные промежутки принесет в страну настоящее летнее тепло, а иногда даже жару, которая будет наиболее ощутимой в южных и юго-восточных регионах.

Первая волна летних дождей, вызванная прохождением атмосферного фронта, охватила правобережную часть страны в среду, 3 июня, удержав в большинстве областей прохладные показатели.

Уже в четверг 4 июня классические летние процессы с осадками и грозами распространились практически на всю территорию Украины. Несмотря на дождливую погоду, дневные температурные значения начнут плавно расти, достигая комфортных +23 градусов по стране и до +27 градусов на юге.

В пятницу, 5 июня, синоптическая картина разделится: кратковременные дожди и локальные грозы прогнозируют на востоке и западе страны, тогда как в остальных регионах будет преобладать ясная и сухая погода.

Потепление продолжит набирать обороты, и в дневные часы воздух прогреется до +27 градусов при умеренных ночных показателях в пределах +17 градусов.

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Когда в Украину придет тепло: прогноз на ближайшие выходные

Выходные дни, 6–7 июня, принесут в Украину изменчивую и типичную для начала лета погоду. В большинстве северных, центральных и южных областей ожидаются неравномерные кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами.

Дневная температура воздуха в этих регионах будет колебаться в пределах +20…26 градусов, а на юге и юго-востоке столбики термометров поднимутся до июньских +29 градусов.

Тем временем западные области окажутся в зоне более свежих воздушных масс, где температурные показатели днем ​​удержатся на уровне +18…+23 градуса. На следующей неделе тенденция к потеплению закрепится по всей стране, а в южных областях местами прогнозируется продолжительная жара до +30 градусов.

Ввиду неустойчивых летних процессов следует внимательно следить за оперативными обновлениями и прогнозами, поскольку локальные грозы могут внезапно сопровождаться сильным шквалистым ветром.

Прогнозировать такие опасные стихийные явления можно только на краткосрочный период, непосредственно перед их началом.

Кроме того, вопреки периодическим осадкам, в Волынской, Тернопольской и Сумской областях из-за неравномерного распределения дождей все еще удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности, что требует осторожного обращения с огнем на открытой местности.

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