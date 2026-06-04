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Когда в Украину придет летнее тепло: долго ждать заветных +30

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 июня 2026, 19:30 3 мин.
когда в Украину придет тепло
Фото Pexels

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