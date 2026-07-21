Будет ли отставка Сырского: что говорят в Генштабе ВСУ

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг информацию об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. В ведомстве подчеркнули, что Сырский, как и его заместитель Андрей Гнатов, продолжают выполнять свои обязанности в штатном режиме.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин также призвал СМИ не распространять информацию из анонимных источников, подчеркнув, что на заседаниях Ставки обсуждаются вопросы снабжения и фронта, а не кадровые ротации такого уровня.

Отставка Сырского: что известно на данный момент

Несмотря на заявления официальных лиц, в Киеве уже пятый день продолжаются массовые акции протеста у Офиса Президента. Протестующие требуют вернуть на должность Михаила Федорова, которого уволили с поста министра обороны на прошлой неделе.

Федорова, которого называют модернизатором, за полгода работы приобрел высокую популярность благодаря улучшению ситуации на фронте, однако его уход спровоцировал волну недовольства.

По данным издания The Guardian, Александр Сырский в своей газетной колонке выразил удивление слухами о вражде с Федоровым, назвав их отношения исключительно рабочими.

— Я могу быть жестким. Но прошу сосредоточиться не на личном, а на главном — на победе, — написал генерал, извинившись перед Федоровым, если его действия были восприняты как оскорбление.

Ситуация в столице остается напряженной. Демонстранты используют терки для сыра как ироничный символ, требуя отставки Главнокомандующего.

Михаил Федоров после своей отставки намекал, что высшее военное руководство блокировало цифровые реформы бюрократическими препятствиями и отдавало предпочтение подразделениям, лояльным лично Главнокомандующему, а не тем, кто опирается на реальные данные.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов дал понять, что власть ощущает настроение общества. Он отметил, что ситуация решается профессионально и конструктивно, а результаты будут обнародованы позже.

Протестующие же поставили Зеленскому дедлайн до пятницы: если Федорова не восстановят в должности, они угрожают бессрочными акциями по всей стране. Поэтому будет ли отставка Сырского в ближайшее время, пока неизвестно.

Читать по теме Новый Кабмин Украины: кто может возглавить правительство уже на этой неделе По предварительной информации, голосование за главу нового Кабмина может состояться в Верховной Раде уже во вторник, 14 июля.

Отправят ли Сырского в отставку в ближайшие дни

По информации британского издания, на Банковой уже рассматривают возможных преемников. Главное требование к будущему Главнокомандующему — популярность среди военных и отсутствие открытых политических амбиций.

Среди ключевых фигур, с которыми Владимир Зеленский уже провел встречи, называют Михаила Драпатого. Он известен своей решительностью еще с 2014 года, когда лично управлял танком во время прорыва блокады в Мариуполе.

Пока в Киеве решают, отправлять ли Сырского в отставку, президент акцентирует внимание на боевых успехах ВСУ. В частности, были отмечены результативные удары по нефтебазам и логистике противника на расстоянии более 400 км от границы.

Зеленский подчеркнул, что давление на Россию должно усиливаться, однако очевидно, что внутренний кадровый кризис также требует немедленного решения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых изменениях в правительстве.

В рамках перезагрузки Кабинета министров свои должности покинули Юлия Свириденко, Михаил Федоров и ряд других министров. После этого в Киеве и других городах Украины прошли акции протеста, участники которых выступили против увольнения бывшего министра обороны.

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