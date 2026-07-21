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Будет ли отставка Сырского: что говорят в Генштабе ВСУ

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 июля 2026, 14:52 3 мин.
Отставка Сырского: Генштаб сделал официальное заявление после слухов об увольнении
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