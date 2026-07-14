Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины. Перед голосованием глава правительства выступила в парламенте с отчетом о работе Кабинета Министров.

Отставка Свириденко: результаты голосования Рады

За отставку Юлии Свириденко с должности главы правительства проголосовало большинство народных депутатов. Точнее, за соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно законодательству, после отставки правительства его члены продолжают выполнять свои полномочия по назначению нового состава Кабинета Министров.

К этому времени все министры будут работать в статусе исполняющих обязанности, а выполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Следует отметить, что за несколько часов до голосования за отставку Юлии заявление премьер-министра рассмотрел профильный Комитет Верховной Рады по организации государственной власти.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, комитет рекомендовал парламенту поддержать отставку: соответствующее решение поддержали 16 членов комитета, еще четверо воздержались.

После этого вопрос вынесли на рассмотрение сессионного зала, где Верховная Рада приняла окончательное решение.

Причины отставки Свириденко

Во время заседания профильного комитета Юлия Свириденко объяснила, что ее отставка связана с обновлением Кабинета Министров, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам экс-главы правительства, глава государства подчеркнул необходимость усилить отдельные направления работы Кабмина. В частности, речь идет о более эффективной реализации социальной и образовательной политики.

Свириденко отметила, что именно обновление правительства должно помочь повысить эффективность работы исполнительной власти.

Что предшествовало отставке Свириденко

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале обновления Кабинета Министров. По его словам, кадровые изменения являются частью нового этапа работы государства и должны усилить ключевые направления внутренней и внешней политики.

После серии совещаний с руководством правительства, силового блока и стратегических государственных предприятий президент заявил, что для реализации новых задач необходимо обновление состава Кабинета Министров.

Зеленский поблагодарил Юлию Свириденко за работу на посту премьер-министра и отметил, что предложил ей возглавить новое важное направление сотрудничества Украины с одним из ключевых международных партнеров.

После этого Свириденко опубликовала обращение, в котором поблагодарила президента за доверие и высокую оценку работы правительства.

Она подчеркнула, что для нее было честью возглавлять Кабинет Министров в самый сложный период новейшей истории Украины, а также выразила благодарность украинским военным и всей правительственной команде за совместную работу во время полномасштабной войны.

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