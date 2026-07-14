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Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июля 2026, 15:32 2 мин.
Свыриденко подала заявление об отставке: комитет Рады поддержал решение
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