Для тебя Новости

Мобильное приложение ПФУ: как записаться на прием без очередей

Ольга Петухова, редактор сайта 13 июля 2026, 17:00 2 мин.
как записаться на прием через приложение пфу
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь