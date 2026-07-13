Мобильное приложение ПФУ: как записаться на прием без очередей

Записаться в электронную очередь ПФУ можно через официальный Вебпортал электронных услуг ПФУ и непосредственно через мобильное приложение Пенсионный фонд — им можно воспользоваться на смартфоне (доступно для iOS и Android).

Все займет всего несколько минут, а талон будет храниться прямо в смартфоне.

Приложение ПФУ Украины: как записаться на прием

Для работы с приложением тебе понадобится Дія.Підпис или BankID (вход через приложение твоего банка).

Открой приложение Пенсионный фонд и авторизуйся. Для входа можно воспользоваться одним из доступных способов:

квалифицированной электронной подписью (КЭП);

Дія.Підписом;

системой ID.GOV.UA.

В главном меню приложения открой раздел Коммуникации с ПФУ и выбери сервис Запись на прием. После этого нажми кнопку Записаться на прием. Заполни необходимые данные:

выбери территориальный орган Пенсионного фонда;

укажи сервисный центр, который хочешь посетить;

выбери тему обращения;

укажи год и месяц, когда планируешь прийти на прием.

Нажми Загрузить расписание. Система покажет доступные даты и часы. Свободные временные слоты обозначены зеленым цветом, а занятые — оранжевым или красным. Выбери удобное время и подтверди запись.

После подтверждения запись автоматически сохранится в электронной системе управления очередью.

Если нужно, ты сможешь просмотреть свои записи во вкладке Мои записи на прием, отменить визит или распечатать из приложения талон. Хотя распечатывать талон не обязательно — для приема достаточно электронной записи.

Читай также, как войти в личный кабинет Пенсионного фонда через Приват24 и Дію — простой алгоритм действий.

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