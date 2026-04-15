Субсидия с 1 мая 2026 года: кому ее перечислят автоматически, а кому надо обращаться в ПФУ

С 1 мая 2026 года в Украине стартует неотапливаемый сезон, который продлится до конца сентября. Это означает, что Пенсионный фонд Украины начинает процесс массового перерасчета жилищных субсидий.

Для большинства украинцев, чье имущественное положение и состав семьи не претерпели изменений в последние месяцы, этот процесс пройдет незаметно — переназначение состоится автоматически.

Однако законодательство предусматривает ряд нюансов, требующих активности от самих граждан, чтобы не остаться без государственной поддержки летом.

Субсидия с 1 мая 2026 года: какие подробности стоит знать

Главное правило автоматического продления – стабильность. Если у тебя не появилось новых совершеннолетних членов семьи, ты не покупал дорогу технику или землю и не арендуешь жилье, ПФУ самостоятельно обновит данные.

Однако если изменения все же произошли, закон дает тебе ровно 30 дней, чтобы сообщить об этом органу ПФУ. Важно помнить, что субсидия на летний период часто меньше зимней, поскольку расходы на отопление исчезают из квитанций, но она остается критически важной для оплаты водоснабжения, электроэнергии и содержания домов.

В то же время, существуют категории граждан, для которых “автомат” не сработает. Тебе обязательно нужно подать новое заявление и декларацию, если ты арендуешь жилье, или если количество фактически проживающих в квартире меньше, чем количество зарегистрированных лиц.

Также личное обращение необходимо семьям, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица (ВПЛ), и хозяйствам, нуждающимся в субсидии на приобретение сжиженного газа или твердого топлива.

Отдельно стоит обратить внимание на то, чья субсидия зимой составляла 0 — для проверки права на летнюю помощь тебе также придется обновить документы.

Цифровизация значительно упростила процесс подачи документов в 2026 году. Кроме визита в сервисные центры ПФУ или ЦНАП, украинцы могут воспользоваться порталом Дія или веб-порталом Пенсионного фонда.

Кроме того, действует удобное правило: если ты успеешь подать заявление в течение мая или июня, субсидия будет начислена задним числом – с самого начала мая. Это дает определенный запас времени для сбора всех необходимых справок при сложных жизненных обстоятельствах.

