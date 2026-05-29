Пенсии с 1 июля 2026 могут вырасти почти втрое: кого коснутся изменения

В Украине уже с 1 июля 2026 года могут провести масштабный перерасчёт пенсий и существенно повысить минимальные выплаты.

Повысят ли пенсии с 1 июля 2026

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15224-5 об изменениях в Государственный бюджет, который предусматривает резкое увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Документ, который должны рассмотреть депутаты, предлагает повышать социальные стандарты поэтапно.

С 1 января 2026 года минимальная пенсия составляет 2595 гривен.

Законопроект №15224-5 предусматривает, что уже с 1 июля минимальную пенсию могут увеличить до 7387 гривен. А с 1 октября выплаты могут вырасти ещё раз — до 7591 гривны.

Таким образом минимальная пенсия потенциально может вырасти почти втрое.

Повышение пенсий может коснуться прежде всего украинцев, которые получают минимальные выплаты. То есть пенсионеров по возрасту, людей с инвалидностью и других нетрудоспособных лиц, для которых пенсия привязана к прожиточному минимуму.

Перерасчёт пенсий с 1 июля 2026: какие источники финансирования

Авторы законопроекта объясняют, что нынешние социальные стандарты не соответствуют реальным расходам украинцев.

По их мнению, действующий прожиточный минимум существенно занижен, из-за чего граждане получают недостаточные социальные гарантии.

В пояснительной записке отмечается, что финансировать повышение предлагают за счёт дополнительных налоговых поступлений, борьбы с уклонением от уплаты налогов и сокращения второстепенных бюджетных расходов.

В то же время окончательное решение о перерасчёте пенсий и увеличении выплат ещё должна принять Верховная Рада.

Пока речь идёт только о законодательной инициативе о перерасчёте пенсий с 1 июля, которая находится на рассмотрении парламента.

Напомним, что законопроект предусматривает увеличение прожиточного минимума для одного человека до 9 906 гривен с июля, а с 1 октября — до 10 180 гривен. А также увеличение выплат на детей, зарплат военных и ряд других инициатив.

