Пенсії з 1 липня 2026 можуть зрости майже утричі: кого торкнуться зміни

В Україні вже з 1 липня 2026 року можуть провести масштабний перерахунок пенсій та суттєво підвищити мінімальні виплати.

Чи підвищать пенсії з 1 липня 2026

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5 про зміни до Державного бюджету, який передбачає різке збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Документ, який мають розглянути депутати, пропонує підвищувати соціальні стандарти поетапно.

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія становить 2595 гривень.

Законопроєкт №15224-5 передбачає, що вже з 1 липня мінімальну пенсію можуть збільшити до 7387 гривень. А з 1 жовтня виплати можуть зрости ще раз — до 7591 гривні.

Таким чином мінімальна пенсія потенційно може зрости майже утричі.

Підвищення пенсій може торкнутися насамперед українців, які отримують мінімальні виплати. Тобто пенсіонерів за віком, людей з інвалідністю та інших непрацездатних осіб, для яких пенсія прив’язана до прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсії з 1 липня 2026: які джерела фінансування

Автори законопроєкту пояснюють, що нинішні соціальні стандарти не відповідають реальним витратам українців.

На їхню думку, чинний прожитковий мінімум суттєво занижений, через що громадяни отримують недостатні соціальні гарантії.

У пояснювальній записці зазначається, що фінансувати підвищення пропонують за рахунок додаткових податкових надходжень, боротьби з ухиленням від сплати податків та скорочення другорядних бюджетних витрат.

Водночас остаточне рішення щодо перерахунку пенсій та збільшення виплат ще має ухвалити Верховна Рада.

Поки що йдеться лише про законодавчу ініціативу про перерахунок пенсій з 1 липня, яка перебуває на розгляді парламенту.

Нагадаємо, що законопроєкт передбачає збільшення прожиткового мінімуму для однієї людини до 9 906 гривень із липня, а з 1 жовтня — до 10 180 гривень. А також збільшення виплат на дітей, зарплат військових і низку інших ініціатив.

