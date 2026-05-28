Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про виділення Україні до 90 мільярдів євро

Верховна Рада України ухвалила стратегічне рішення для фінансової та оборонної стабільності держави, ратифікувавши масштабну міжнародну угоду з Європейським Союзом, яка відкриває шлях до залучення макрофінансової допомоги.

28 травня 2026 року за відповідний президентський законопроєкт під реєстраційним номером 0376, який раніше пройшов ретельне опрацювання в Комітеті з питань інтеграції України до ЄС, проголосували 298 народних депутатів.

Парламент ухвалив закон про залучення масштабної допомоги від Євросоюзу

Документ створює офіційну правову рамку для отримання фінансового ресурсу на загальну суму до 90 мільярдів євро упродовж 2026–2027 років.

Ключовою особливістю цієї кредитної програми є її юридично закріплений механізм погашення: виплата основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок майбутніх репарацій від РФ, тоді як усі супутні відсоткові платежі за користування коштами повністю покриватимуться безпосередньо з бюджету Євросоюзу.

Читати на тему Умови стануть жорсткішими: у ЄС обговорюють новий статус для українців після березня 2027 Європа готує план згортання тимчасового захисту після 2027 року для українських біженців.

Затверджена Угода про Позику та супутній Меморандум про взаєморозуміння регламентують фінансові, технічні та процедурні аспекти розподілу коштів, які будуть спрямовані на покриття дефіциту державного бюджету, підтримання загальної макроекономічної стабільності та суттєве посилення вітчизняного ОПК.

На 2026 рік загальний ліміт підтримки встановлено на рівні до 45 мільярдів євро, які розділять на два ключові функціональні компоненти.

Левова частка цієї суми — до 28,3 мільярда євро — оборонна, призначена для закупівлі сучасного озброєння та прямого інвестування у розвиток українського ОПК.

Решта 16,7 мільярда євро сформує бюджетну частину, розподілену порівну між двома фінансовими інструментами:

до 8,35 мільярда євро надійде через спеціальний механізм Ukraine Facility,

і ще до 8,35 мільярда євро буде виплачено трьома послідовними грантовими траншами в межах прямої макрофінансової допомоги — 3,2 мільярда євро для першого етапу, 3,7 мільярда євро для другого та 1,45 мільярда євро для фінального третього траншу.

Раніше ми писали подробиці про вступ України до ЄС — читай в матеріалі, коли може початися процес.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!