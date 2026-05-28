Прожитковий мінімум і мінімалка з 1 липня 2026 можуть зрости: названо нові суми

У Верховній Раді зареєстрований новий законопроєкт №15224-5, який передбачає підвищення основних соціальних виплат уже в другій половині 2026 року.

Йдеться про збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, пенсій та навіть грошового забезпечення військових.

Якщо документ ухвалять, перші зміни можуть запрацювати з 1 липня 2026 року.

Прожитковий мінімум з 1 липня 2026

Законопроєкт пропонує збільшити загальний прожитковий мінімум для однієї людини до 9 906 гривень із липня, а з 1 жовтня — до 10 180 гривень

Окремо прописані нові суми для різних категорій населення.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум може становити 7 858 грн із липня та 8 074 грн із жовтня.

Для дітей від 6 до 18 років пропонують 10 035 грн і 10 312 грн відповідно.

Для працездатних громадян прожитковий мінімум хочуть встановити на рівні 11 833 гривень із 1 липня та 12 160 гривень із 1 жовтня.

Для людей, які втратили працездатність, суми можуть зрости до 7 387 грн і 7 591 грн.

Такі ж показники пропонують і для мінімальної пенсії за віком.

Тобто пенсіонери можуть отримувати щонайменше 7 387 гривень уже влітку, а восени — 7 591 гривень.

Мінімальна зарплата з 1 липня 2026

Крім цього, у документі передбачене підвищення мінімальної зарплати.

Розмір мінімальної зарплати може зрости з нинішніх 8 647 гривень до 11 183 гривень із 1 липня та до 12 160 грн із жовтня.

Також планують змінити погодинну оплату праці — до 64,16 грн вже влітку та 72,17 грн восени.

Ще одна норма стосується військовослужбовців: базове грошове забезпечення пропонують збільшити у 1,5 раза вже з 1 червня 2026 року.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що кошти планують отримати завдяки додатковим надходженням від податків, боротьбі з приховуванням зборів та скороченню не першочергових бюджетних витрат.

Окрім соціальних виплат, у законопроєкті прописані й інші фінансові зміни. Серед них — обмеження максимальних зарплат чиновників та керівників державних установ, збільшення ставки податку на прибуток для банків до 75%, перегляд умов за ОВДП, а також зменшення витрат держбюджету на другорядні напрямки.

