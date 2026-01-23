Прожитковий мінімум 2026: які суми чинні в Україні

З 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності нові соціальні стандарти, закладені в державному бюджеті, що передбачають чергове підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення.

Цей показник є базовим для розрахунку сотень видів виплат, включаючи пенсії, державну допомогу сім’ям з дітьми та соціальні надбавки, тому його зміна безпосередньо впливає на добробут мільйонів громадян. Читай в матеріалі, який прожитковий мінімум тепер у 2026 році.

Прожитковий мінімум 2026: яка сума буде протягом року

Загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць тепер становить 3 209 гривень.

Для найбільш масової категорії — працездатних осіб — новий рівень прожиткового мінімуму встановлено на позначці 3 328 гривень. Саме від цієї суми відштовхуються роботодавці та державні органи при розрахунку податкової соціальної пільги, а також індексації заробітних плат.

Водночас для осіб, які втратили працездатність, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю, показник зріс до 2 595 гривень. Ця цифра є критично важливою, оскільки вона фактично визначає мінімальний розмір пенсії за віком для громадян із повним страховим стажем, а також слугує основою для нарахування надбавок за понаднормовий стаж та інших доплат до пенсійних виплат.

Не залишилися без уваги й соціальні стандарти для підростаючого покоління, де суми традиційно диференційовані за віком. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум у 2026 році становить 2 817 гривень, а для дітей та підлітків від 6 до 18 років — 3 512 гривень.

Зростання цих показників автоматично веде до перерахунку розміру аліментів (мінімальний гарантований розмір яких має бути не менше 50% від відповідного мінімуму), а також допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Крім того, від цих сум залежить нарахування допомоги одиноким матерям та іншим категоріям малозабезпечених родин, що дозволяє посилити їхній соціальний захист у поточному році.

Варто зазначити, що встановлені розміри прожиткового мінімуму діятимуть протягом усього 2026 року, що забезпечує прогнозованість бюджетних видатків та стабільність соціальних нарахувань.

Раніше ми писали, скільки коштує рік стажу для пенсії — читай в матеріалі, кому та навіщо за це платити.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!