Як привчити дитину до овочів: вчені виявили зв’язок із раціоном майбутньої мами

Боротьба за кожну ложку броколі чи моркви — сценарій, знайомий мільйонам батьків. Хтось намагається маскувати овочі у йогуртах, хтось обіцяє десерт за з’їдений салат, а хтось просто здається. Проте нове масштабне дослідження доводить: харчове виховання варто починати значно раніше, ніж дитина вперше сяде за обідній стіл.

Як повідомляє The Guardian, посилаючись на результати експерименту, опублікованого в журналі Developmental Psychobiology, смакові вподобання людини закладаються ще в утробі матері.

Морква проти капусти: як проходив експеримент

Міжнародна група вчених з університетів Британії, Франції та Нідерландів вирішила перевірити, чи впливає раціон вагітної жінки на майбутні смаки немовляти. Для цього вони залучили групу майбутніх мам, яких розділили на дві команди. Одним давали капсули з порошком моркви, іншим — із порошком капусти кейл (кале).

Вибір на користь капсул був не випадковим. Як зауважила провідна авторка дослідження, професорка Даремського університету Надя Рейссленд, деякі жінки просто не могли змусити себе пити специфічний сік кале у великих кількостях, навіть попри його корисність.

Науковці фіксували реакцію плода за допомогою 4D-УЗД. Результати вразили:

Малюки, чиї мами вживали моркву, демонстрували задоволені вирази обличчя, відчуваючи цей аромат;

Ті, кому дісталася капуста кейл, кривилися ще в утробі, проте згодом саме вони стали найбільш лояльними до цього продукту.

Найцікавіше розпочалося після народження. Дослідники спостерігали за дітьми у віці трьох місяців, а згодом — у три роки. Виявилося, що діти мають тривалу пам’ять на запахи та смаки, з якими контактували під час вагітності матері. Якщо мама їла капусту, дитина у трирічному віці набагато прихильніше ставилася до зелені та не мала відторгнення до її специфічного запаху.

Шлях до здоров’я нації

Доктор Бенуа Шааль з Національного центру наукових досліджень Франції підкреслює: це дослідження — не просто цікавий факт, а ключ до розв’язання глобальних проблем зі здоров’ям. Якщо ми зможемо привчити плід до корисних продуктів (овочів, риби, бобових) ще до народження, це допоможе сформувати здоровіші харчові звички у майбутнього покоління.

Професорка Рейссленд додає, що такий підхід можна адаптувати до різних культур. Наприклад, у Японії це може бути привчання до морепродуктів, а в інших країнах — до місцевих суперфудів.

Головний висновок для майбутніх мам: замість того, щоб планувати, як ти будете ховати моркву в пюре через два роки, краще з’їжте її сьогодні самі. Твоя дитина це обов’язково запом’ятає.

