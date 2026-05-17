Как приучить ребенка к овощам: ученые обнаружили связь с рационом будущей мамы

Борьба за каждую ложку брокколи или моркови — сценарий, знакомый миллионам родителей. Кто-то пытается маскировать овощи в йогуртах, кто-то обещает десерт за съеденный салат, а кто-то просто сдается. Однако новое масштабное исследование доказывает: пищевое воспитание стоит начинать гораздо раньше, чем ребенок впервые сядет за обеденный стол.

Как сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты эксперимента, опубликованного в журнале Developmental Psychobiology, вкусовые предпочтения человека закладываются еще в утробе матери.

Морковь против капусты: как проходил эксперимент

Международная группа ученых из университетов Британии, Франции и Нидерландов решила проверить, влияет ли рацион беременной женщины на будущие вкусы младенца. Для этого они задействовали группу будущих мам, которых разделили на две команды. Одним давали капсулы с порошком моркови, другим — с порошком капусты кейл (кале).

Выбор в пользу капсул был не случайным. Как отметила ведущий автор исследования, профессор Даремского университета Надя Рейссленд, некоторые женщины просто не могли заставить себя пить специфический сок кале в больших количествах, даже несмотря на его полезность.

Ученые фиксировали реакцию плода с помощью 4D-УЗИ. Результаты впечатлили:

Малыши, чьи мамы употребляли морковь, демонстрировали довольное выражение лица, чувствуя этот аромат;

Те, кому досталась капуста кейл, кривились еще в утробе, однако со временем именно они стали наиболее лояльными к этому продукту.

Самое интересное началось после рождения. Исследователи наблюдали за детьми в возрасте трех месяцев, а затем — в три года. Выяснилось, что дети обладают длительной памятью на запахи и вкусы, с которыми контактировали во время беременности матери. Если мама ела капусту, ребенок в трехлетнем возрасте гораздо благосклоннее относился к зелени и не испытывал отвращения к ее специфическому запаху.

Путь к здоровью нации

Доктор Бенуа Шааль из Национального центра научных исследований Франции подчеркивает: это исследование — не просто любопытный факт, а ключ к решению глобальных проблем со здоровьем. Если мы сможем приучить плод к полезным продуктам (овощам, рыбе, бобовым) еще до рождения, это поможет сформировать более здоровые пищевые привычки у будущего поколения.

Профессор Рейссленд добавляет, что такой подход можно адаптировать к разным культурам. Например, в Японии это может быть приучение к морепродуктам, а в других странах — к местным суперфудам.

Главный вывод для будущих мам: вместо того чтобы планировать, как вы будете прятать морковь в пюре через два года, лучше съешьте ее сегодня сами. Ваш ребенок это обязательно запомнит.

