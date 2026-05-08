Дождись правильного момента: когда садить помидоры в открытый грунт

Уже прошел сезон выращивания рассады помидор, поэтому нужно высаживать их в открытый грунт. Но чтобы растения не испортились и прижились, нужно знать когда и как их высаживать.

Когда можно садить помидоры в открытый грунт

Процесс высадки помидоров в открытый грунт зависит от погодных условий. Помидоры любят тепло, поэтому они не должны перемерзнуть. Нужно дождаться, когда точно уйдут заморозки, на улице будет тепло и земля хорошо прогреется.

Чтобы высаживать помидоры в открытый грунт, надо обратить внимание на такие факторы:

безморозная погода ночью;

температура воздуха не ниже +15°С;

грунт прогрет до +10°С на глубину 10 см.

Также время высадки рассады помидор в грунт зависит от того, где ты собираешься выращивать помидоры: в теплице или на улице.

Если ты собираешься выращивать помидоры в теплице, то высаживать рассаду в грунт можно в конце марта или начале апреля. Но стоит также проверить температуру грунта.

Если помидоры будут расти на улице, то садить их в грунт можно в конце мая или начале июня. Все так же зависит от того, насколько прогрелась земля.

Как садить помидоры в открытый грунт

Перед тем как садить рассаду помидор в открытый грунт, надо полить растения за час до пересадки. Выкопать лунки, которые соответствуют размеру горшка, где росла рассада, наполнить каждую удобрением. Это может быть древесная зола, измельченная яичная скорлупа, луковая шелуха или 1 ч. л. суперфосфата.

Лунки также нужно полить. Далее переложить сеянцы с комком земли в ямку так, чтобы корни свисали вниз. Присыпать корневую систему рыхлой землей, уплотняя грунт, и снова полить водой. Но в этом деле главное — не переборщить. Рассада не должна утопать в воде.

Низкорослые помидоры надо сажать на расстоянии 60 см в междурядьях и 30-40 см между растениями. Для высокорослых помидоров расстояние между лунками должно быть 50 см, а между рядами — 70 см. Также рассаду нужно садить в шахматном порядке, чтобы было достаточно места для формирования кустов.

