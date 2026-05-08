В киевском метро открыли проект о женщинах, ожидающих возвращения героев

На станции киевского метрополитена Золотые Ворота начала работу уникальная фотовыставка под названием Горизонты надежды, которая стала глубоким манифестом памяти и ожидания.

Экспозиция посвящена женщинам, чьи близкие — мужчины, сыновья и братья — находятся во вражеском плену, считаются пропавшими без вести или отдали жизнь, защищая суверенитет Украины.

В Киеве открыли экспозицию о женах и матерях защитников Украины

Как отметили в КГГА, это не просто серия снимков, а художественно-документальное исследование внутренней трансформации человека, вынужденного жить в состоянии постоянной неопределенности и боли, однако находит в себе ресурсы для дальнейшей борьбы и сохранения национальной идентичности.

Героинями проекта стали 30 женщин из разных уголков страны, представляющих разные профессии и социальные статусы, что в который раз напоминает о всеобъемлющем характере войны. Каждая из участниц предстает перед зрителем в аутентичном образе, облаченная в традиционную украинскую женскую одежду XIX–XX веков.

Над этнографической достоверностью костюмов работала известная исследовательница Елена Громова, которой удалось из-за визуальных кодов прошлого подчеркнуть тягость поколений и несгибаемость украинского духа.

Сочетание исторического наряда с трагическими современными историями создает эмоциональный контраст, демонстрируя, что современные украинки черпают силу в своих корнях, превращая личное горе в коллективную выносливость.

Открытие выставки приурочили к ряду значимых майских праздников — Дню матери, Дню вышиванки и Дню семьи, что придает экспозиции дополнительные смысловые акценты о важности поддержки и общественной солидарности с семьями героев.

Выставка будет работать в вестибюле станции до 25 мая, предоставляя тысячам пассажиров возможность на мгновение остановиться и задуматься над ценой свободы.

Фото: КГГА.

