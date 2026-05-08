25 компаний и 20 сбитых целей: в Минобороны раскрыли результаты работы частной ПВО

В Украине проект по созданию негосударственных групп противовоздушной обороны продемонстрировал реальную боевую эффективность, превратившись из экспериментальной инициативы в действенный элемент защиты неба.

Как сообщил генеральный инспектор Министерства обороны Юрий Мироненко Суспільному, по состоянию на 8 мая 2026 к системе частной ПВО уже присоединились 25 компаний из разных отраслей, в том числе энергетической, логистической и охранной.

Революция в небе: частные ПВО сбили уже около 20 враждебных целей

Совместными усилиями эти группы уже уничтожили около двух десятков воздушных целей противника. Среди успешных перехватов — не только стандартные разведывательные дроны и Шахеды, но и более сложные цели.

По словам соавтора проекта, успех инициативы подтверждается каждым сбитым аппаратом, не достигшим своей цели.

Процесс превращения гражданского предприятия в подразделение, способное защищать собственную инфраструктуру, занимает в среднем всего полтора месяца. За этот короткий срок компания проходит путь от подачи заявки до полного развертывания и выхода на боевое дежурство.

Ключевым этапом является подготовка персонала: быстрее всего управление БпЛА-перехватчиками осваивают ветераны, имеющие опыт операторов FPV-дронов.

Такую скорость интеграции гражданских структур в систему сил обороны в Минобороны называют почти революцией, поскольку предприятия получают возможность самостоятельно закрывать небо над своими объектами в полной координации с военными.

Технически частная ПВО работает как временная составная часть Воздушных сил ВСУ, что гарантирует отсутствие хаоса и “дружественного огня”. Военное командование полностью контролирует процесс: именно военные определяют локации для групп, типы вооружения и предоставляют доступ к специализированному программному обеспечению.

Координаты целей передаются непосредственно на планшеты экипажей в режиме реального времени. Более того, именно Воздушные силы определяют, какая группа должна открыть огонь по конкретной цели, чтобы не мешать работе основных средств ПВО Сил обороны.

Еще несколько подготовленных групп завершают обучение и готовятся начать дежурство в разных регионах Украины.

Раньше мы писали, как стать добровольцем в ПВО — читай в материале, кто может приобщиться и на что рассчитывать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!