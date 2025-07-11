Помоги другим спать спокойно: как стать добровольцем в ПВО

В июне Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект, направленный на формирование групп противовоздушной обороны (ПВО) в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

Стали известны детали вступления в эти группы, предусмотренные социальные гарантии, финансовое обеспечение и перечень необходимых документов.

Кто может присоединиться и на что рассчитывать

Присоединиться к инициативе могут граждане Украины, соответствующие требованиям по возрасту и состоянию здоровья. Важно, что проект доступен даже для забронированных лиц.

Участникам гарантируется:

медицинская, профессиональная и психологическая проверка перед заключением контракта;

специализированное обучение в сертифицированных центрах;

выполнение задач, связанных исключительно с противовоздушной обороной;

боевые дежурства в единой системе ПВО государства.

Вознаграждение за защиту неба

Участникам групп ПВО обещана дополнительная выплата в размере 100 000 гривен.

Следует отметить, что эта сумма не является фиксированной, а рассчитывается пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть зависит от количества дней дежурства.

Как присоединиться: шаги и документы

Чтобы стать частью группы ПВО, необходимо сперва присоединиться к добровольческому формированию территориальной громады (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года.

Документы подаются в ДФТГ по месту жительства.

Если ДФТГ в твоем населённом пункте отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с предложением о его создании совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ.

Необходимые данные для заявления в ДФТГ:

ФИО;

регистрация места жительства;

образование;

место работы или вид деятельности;

военно-учётная специальность (при наличии);

обоснование желания стать членом ДФТГ;

копия паспорта гражданина Украины;

копия военно-учётного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин);

копия идентификационного налогового номера;

документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва (при наличии).

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ включает:

Подачу заявления командиру добровольческого формирования. Прохождение медицинской, профессиональной и психологической проверки. Заключение контракта. Принятие Присяги добровольца территориальной обороны. Получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы.

Этот проект открывает новые возможности для граждан Украины, желающих непосредственно присоединиться к укреплению обороноспособности страны и защите её неба.

Присоединиться к рядам ВСУ теперь можно будет через Резерв+! Детальнее об этом, читай по ссылке.

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