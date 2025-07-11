Помоги другим спать спокойно: как стать добровольцем в ПВО

Фото Facebook В июне Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект, направленный на формирование групп противовоздушной обороны (ПВО) в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Стали известны детали вступления в эти группы, предусмотренные социальные гарантии, финансовое обеспечение и перечень необходимых документов. Кто может присоединиться и на что рассчитывать Присоединиться к инициативе могут граждане Украины, соответствующие требованиям по возрасту и состоянию здоровья. Важно, что проект доступен даже для забронированных лиц.Участникам гарантируется: медицинская, профессиональная и психологическая проверка перед заключением контракта; специализированное обучение в сертифицированных центрах; выполнение задач, связанных исключительно с противовоздушной обороной; боевые дежурства в единой системе ПВО государства. Вознаграждение за защиту неба Участникам групп ПВО обещана дополнительная выплата в размере 100 000 гривен. Следует отметить, что эта сумма не является фиксированной, а рассчитывается пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть зависит от количества дней дежурства. Читать по теме Зачем блокируют связь во время тревоги и поможет ли это ПВО Верховная Рада рассматривает вариант усиления ПВО через блокировку связи во время тревог. Но поможет ли это справиться с БпЛА? Рассказал киберэксперт. Как присоединиться: шаги и документы Чтобы стать частью группы ПВО, необходимо сперва присоединиться к добровольческому формированию территориальной громады (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы подаются в ДФТГ по месту жительства. Если ДФТГ в твоем населённом пункте отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с предложением о его создании совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ. Необходимые данные для заявления в ДФТГ: ФИО; регистрация места жительства; образование; место работы или вид деятельности; военно-учётная специальность (при наличии); обоснование желания стать членом ДФТГ; копия паспорта гражданина Украины; копия военно-учётного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин); копия идентификационного налогового номера; документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва (при наличии). Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ включает: Подачу заявления командиру добровольческого формирования. Прохождение медицинской, профессиональной и психологической проверки. Заключение контракта. Принятие Присяги добровольца территориальной обороны. Получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы. Этот проект открывает новые возможности для граждан Украины, желающих непосредственно присоединиться к укреплению обороноспособности страны и защите её неба. Присоединиться к рядам ВСУ теперь можно будет через Резерв+! Детальнее об этом, читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Армия, война в Украине, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter