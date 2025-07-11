Допоможи іншим спати спокійно: як стати добровольцем в ППО

У червні Міністерство оборони України запустило експериментальний проект, спрямований на формування груп протиповітряної оборони (ППО) у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Стало відомо про деталі вступу до цих груп, передбачені соціальні гарантії, фінансове забезпечення та перелік необхідних документів.

Хто може долучитися та на що розраховувати

Долучитися до ініціативи можуть громадяни України, які відповідають вимогам щодо віку та стану здоров’я.

Важливо, що проект доступний навіть для заброньованих осіб.

Учасникам гарантується:

медична, професійна та психологічна перевірка перед укладанням контракту;

спеціалізоване навчання у сертифікованих центрах;

виконання завдань, що пов’язані виключно з протиповітряною обороною;

бойові чергування в єдиній системі ППО держави.

Винагорода за захист неба

Учасникам груп ППО обіцяна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень.

Слід зазначити, що ця сума не є фіксованою, а розраховується пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто все залежить від кількості днів чергування.

Як приєднатися: кроки та документи

Щоб стати частиною групи ППО, необхідно спершу приєднатися до добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця ДФТГ терміном на 3 роки.

Документи подаються до ДФТГ за місцем проживання.

Якщо ДФТГ у твоєму населеному пункті відсутнє, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з пропозицією щодо його створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ.

Необхідні данні для заяви у ДФТГ:

ПІБ;

реєстрація місця проживання;

освіта;

місце роботи або вид діяльності;

військово-облікова спеціальність (за наявності);

обґрунтування бажання стати членом ДФТГ;

копія паспорта громадянина України;

копія військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків та за наявності у жінок);

копія ідентифікаційного податкового номера;

документи, що підтверджують підстави для відстрочки від призову (за наявності).

У процедуру укладання контракту добровольця ДФТГ входить:

Подання заяви командиру добровольчого формування. Проходження медичної, професійної та психологічної перевірки. Укладення контракту. Складання Присяги добровольця територіальної оборони. Отримання посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми.

Цей проект відкриває нові можливості для громадян України, охочих безпосередньо долучитися до зміцнення обороноздатності країни та захисту її неба.

Долучитися до лав ЗСУ тепер можна буде через Резерв+! Детальніше про це читай за посиланням.

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