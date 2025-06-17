Для тебе Війна в Україні

Навіщо блокують зв’язок під час тривоги та чи допоможе це ППО

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Червня 2025, 20:00
Навіщо блокують зв’язок під час тривоги та чи допоможе це ППО
Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ, Unsplash

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