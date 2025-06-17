Навіщо блокують зв’язок під час тривоги та чи допоможе це ППО

В Україні пропонують вимикати мобільний зв’язок під час повітряних тривог. У Верховній Раді обговорили це питання як метод боротьби із російськими дронами.

Та що спільного має атака російських БпЛА з українським мобільним зв’язком? Журналістка програми Ранок у великому місті Ольга Клибанська розбиралася у питанні разом з кіберекспертом Костянтином Корсуном.

Вимкнення мобільного зв’язку під час тривог: що обговорюють у Раді

У комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорили проблему роботи російських БпЛА через інфраструктуру українських мобільних операторів, а саме використання SIM-карт.

Кіберексперт Костянтин Корсун пояснює, що засоби протиповітряної оборони можуть не тільки заглушити, а підмінити для дрона геолокацію.

— Що він десь не над Чернігівщиною летить, а, наприклад, десь над Буркіна-Фасо чи в Саудівській Аравії. Він буде дезорієнтований і цілі не досягне.

Проте якщо встановити у Шахед SIM-карту українського оператора, ситуація різко зміниться. Це допоможе безпілотнику коригувати свій маршрут, не прив’язуючись до сигналу від свого оператора.

У комітеті Верховної Ради одним із методів розв’язання питання розглядають вимкнення мобільного зв’язку під час повітряної тривоги на територіях, де залітають ворожі дрони.

Якщо повністю вимкнути весь мобільний зв’язок і заглушити GPS, то втрачається керування дроном з боку оператора. Це працює, і саме тому росіяни на 9 травня у Москві вимикали мобільний інтернет, — додає експерт.

Однак чи готові українці залишитися без зв’язку? Погляди людей різняться. Хтось беззаперечно готовий, а хтось наголошує, що зв’язок допомагає мати контакт з рідними під час тривог.

І дійсно, не все так однозначно, каже кіберексперт Костянтин Корсун. Воно працює не тільки проти ворогів, а й проти друзів працює.

— А якщо, наприклад, над Києвом під час атаки вимикати мобільний зв’язок, то його не буде і в рятувальних служб, поліцейських, медиків. А якщо ніхто не має зв’язку, то це хаос дезорганізація.

А якщо снаряд влучає в будинок і вражає мережеве обладнання, то в будинку може не працювати WiFi. Натомість спеціаліст каже, що є й інші методи боротьби із ворожими шахедами, що використовують українську мережу.

Не обов’язково залишати людей без зв’язку. Якщо у мережі з’явився новий абонент, все це чітко і швидко миттєво відслідковується. Він рухається зі швидкістю 150 км/год. Все це можна автоматизувати, виявляти, автоматично блокувати.

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Чи допоможе ідентифікація SIM-карток

В раді також розглядають метод ідентифікації усіх мобільних абонентів, тобто прив’язка SIM-карти до паспортних даних.

— В багатьох країнах світу так і робиться. Ти не купиш ніде ніяку SIM-карточку. Ти маєш дати свої дані.

Однак, у боротьбі із російськими дронами це навряд допоможе, каже Костянтин Корсун. Це радше ідея протидії злочинності чи тероризму. Обмеження можна обійти, наприклад, зареєструвати SIM на безхатька або іншу особу.

— Для російських шпигунів це абсолютно не проблема. Прийде їхній агент, зареєструє на себе 10 номерів, — говорить Костянтин.

Щобільше, кіберексперт зауважує, що сучасні дрони обладнані технологіями, які дозволяють їм дістатися цілі навіть без жодного зв’язку.

— Завантажуються фотографії об’єкта, який треба уразити, і найближчі навколо нього об’єктів, для того, щоб у випадку повної втрати зв’язку з оператором, дрон самостійно визначив, де він перебуває через свою відеокамеру.

Якщо він ідентифікує, що це об’єкт ураження, то він вже самостійно приймає рішення.

В Telegram-каналах ширяться дописи про те, що уже зовсім скоро в Україні вимикатимуть мобільний зв’язок. Однак нардеп Олександр Федієнко повідомив, що ані через тиждень, ані через два цього не трапиться.

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