Для тебя Война в Украине

Зачем блокируют связь во время тревоги и поможет ли это ПВО

Ирина Танасийчук, журналист сайта 17 июня 2025, 20:00
Зачем блокируют связь во время тревоги и поможет ли это ПВО
Фото Командование Воздушных Сил ВСУ, Unsplash

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