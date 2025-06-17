Зачем блокируют связь во время тревоги и поможет ли это ПВО

Фото Командование Воздушных Сил ВСУ, Unsplash В Украине предлагается выключать мобильную связь во время воздушных тревог. В Верховной Раде обсудили этот вопрос как метод борьбы с русскими дронами. Но что общего имеет атака российских БпЛА с украинской мобильной связью? Журналистка программы Ранок у великому місті Ольга Клибанская разбиралась в вопросе вместе с киберэкспертом Константином Корсуном. Выключение мобильной связи во время тревог: обсуждаемые в Раде В комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке обсудили проблему работы российских БпЛА из-за инфраструктуры украинских мобильных операторов, а именно использования SIM-карт.Киберэксперт Константин Корсун объясняет, что средства противовоздушной обороны могут не только заглушить, но и подменить для дрона геолокацию. — Что он где-то не над Черниговской областью летит, а, например, где-то над Буркина-Фасо или в Саудовской Аравии. Он будет дезориентирован и цели не достигнет. Однако, если установить в Шахед SIM-карту украинского оператора, ситуация резко изменится. Это поможет беспилотнику корректировать свой маршрут, не привязываясь к сигналу своего оператора. В комитете Верховной Рады одним из методов решения вопроса рассматривают отключение мобильной связи во время воздушной тревоги на территориях, где залетают вражеские дроны. Если полностью отключить всю мобильную связь и заглушить GPS, то теряется управление дроном со стороны оператора. Это работает, и именно поэтому россияне на 9 мая в Москве выключали мобильный интернет, — добавляет эксперт. Однако готовы ли украинцы остаться без связи? Взгляды людей разнятся. Кто-то безоговорочно готов, а кто-то подчеркивает, что связь помогает контактировать с родными во время тревог. И действительно, не все так однозначно, говорит киберэксперт Константин Корсун. — А если, например, над Киевом во время атаки выключать мобильную связь, то ее не будет и у спасательных служб, полицейских, медиков. А если никто не имеет связи, это хаос, дезорганизация. А если снаряд попадает в здание и поражает сетевое оборудование, то в доме может не работать WiFi. Специалист говорит, что есть и другие методы борьбы с вражескими Шахедами, которые используют украинскую сеть. Необязательно оставлять людей без связи. Если в сети появился новый абонент, то все это четко и быстро мгновенно отслеживается. Он двигается со скоростью 150 км/ч. Всё это можно автоматизировать, обнаруживать, автоматически блокировать. Читать по теме Шахеды стали более опасными: Россия оснастила дроны новыми боевыми частями Рассказываем в нашем материале о параметрах и новом оснащении Шахеда. Поможет ли идентификация SIM-карт В Раде также рассматривается метод идентификации всех мобильных абонентов, то есть привязка SIM-карты к паспортным данным. — Во многих странах мира так и делается. Ты не купишь нигде никакую SIM-карту. Ты должен дать свои данные. Однако в борьбе с российскими дронами это вряд ли поможет, говорит Константин Корсун. Это скорее идея противодействия преступности или терроризму. Ограничения можно обойти, например, зарегистрировать SIM на бездомного или другого человека. — Для российских шпионов это совсем не проблема. Придет их агент, зарегистрирует на себя 10 номеров, — говорит Константин. Более того, киберэксперт отмечает, что современные дроны оборудованы технологиями, которые позволяют им добраться до цели даже без всякой связи. Воздушные сили ЗСУ — Загружаются фотографии объекта, который нужно поразить, и ближайшие вокруг него объекты, для того чтобы в случае полной потери связи с оператором, дрон самостоятельно определил, где он находится через свою видеокамеру. Если он идентифицирует, что это объект поражения, он уже самостоятельно принимает решение. В Telegram-каналах ходят сообщения о том, что уже совсем скоро в Украине будут выключать мобильную связь. Однако нардеп Александр Федиенко сообщил, что ни через неделю, ни через две этого не случится. Атаки РФ становятся более интенсивными и коварными. Читай, как спастись от Шахеда на улице или дома. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, оружие, Россия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter