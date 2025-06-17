Зачем блокируют связь во время тревоги и поможет ли это ПВО

В Украине предлагается выключать мобильную связь во время воздушных тревог. В Верховной Раде обсудили этот вопрос как метод борьбы с русскими дронами.

Но что общего имеет атака российских БпЛА с украинской мобильной связью? Журналистка программы Ранок у великому місті Ольга Клибанская разбиралась в вопросе вместе с киберэкспертом Константином Корсуном.

Выключение мобильной связи во время тревог: обсуждаемые в Раде

В комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке обсудили проблему работы российских БпЛА из-за инфраструктуры украинских мобильных операторов, а именно использования SIM-карт.

Киберэксперт Константин Корсун объясняет, что средства противовоздушной обороны могут не только заглушить, но и подменить для дрона геолокацию.

— Что он где-то не над Черниговской областью летит, а, например, где-то над Буркина-Фасо или в Саудовской Аравии. Он будет дезориентирован и цели не достигнет.

Однако, если установить в Шахед SIM-карту украинского оператора, ситуация резко изменится. Это поможет беспилотнику корректировать свой маршрут, не привязываясь к сигналу своего оператора.

В комитете Верховной Рады одним из методов решения вопроса рассматривают отключение мобильной связи во время воздушной тревоги на территориях, где залетают вражеские дроны.

Если полностью отключить всю мобильную связь и заглушить GPS, то теряется управление дроном со стороны оператора. Это работает, и именно поэтому россияне на 9 мая в Москве выключали мобильный интернет, — добавляет эксперт.

Однако готовы ли украинцы остаться без связи? Взгляды людей разнятся. Кто-то безоговорочно готов, а кто-то подчеркивает, что связь помогает контактировать с родными во время тревог.

И действительно, не все так однозначно, говорит киберэксперт Константин Корсун.

— А если, например, над Киевом во время атаки выключать мобильную связь, то ее не будет и у спасательных служб, полицейских, медиков. А если никто не имеет связи, это хаос, дезорганизация.

А если снаряд попадает в здание и поражает сетевое оборудование, то в доме может не работать WiFi. Специалист говорит, что есть и другие методы борьбы с вражескими Шахедами, которые используют украинскую сеть.

Необязательно оставлять людей без связи. Если в сети появился новый абонент, то все это четко и быстро мгновенно отслеживается. Он двигается со скоростью 150 км/ч. Всё это можно автоматизировать, обнаруживать, автоматически блокировать.

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Поможет ли идентификация SIM-карт

В Раде также рассматривается метод идентификации всех мобильных абонентов, то есть привязка SIM-карты к паспортным данным.

— Во многих странах мира так и делается. Ты не купишь нигде никакую SIM-карту. Ты должен дать свои данные.

Однако в борьбе с российскими дронами это вряд ли поможет, говорит Константин Корсун. Это скорее идея противодействия преступности или терроризму. Ограничения можно обойти, например, зарегистрировать SIM на бездомного или другого человека.

— Для российских шпионов это совсем не проблема. Придет их агент, зарегистрирует на себя 10 номеров, — говорит Константин.

Более того, киберэксперт отмечает, что современные дроны оборудованы технологиями, которые позволяют им добраться до цели даже без всякой связи.

— Загружаются фотографии объекта, который нужно поразить, и ближайшие вокруг него объекты, для того чтобы в случае полной потери связи с оператором, дрон самостоятельно определил, где он находится через свою видеокамеру.

Если он идентифицирует, что это объект поражения, он уже самостоятельно принимает решение.

В Telegram-каналах ходят сообщения о том, что уже совсем скоро в Украине будут выключать мобильную связь. Однако нардеп Александр Федиенко сообщил, что ни через неделю, ни через две этого не случится.

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