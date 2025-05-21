Война в Украине

Шахеды стали более опасными: Россия оснастила дроны новыми боевыми частями

Анастасия Жиденко, редактор сайта 21 мая 2025, 15:00
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