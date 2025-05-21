Шахеды стали более опасными: Россия оснастила дроны новыми боевыми частями

Российские войска снова модернизировали дроны-камикадзе Shahed-136. Теперь эти беспилотники несут на борту новые 90-килограммовые боевые части комбинированного действия, которые значительно опаснее предыдущих модификаций. Что нового в начинке Shahed-136 Как пишет Defense Express, у российской версии боевой части есть пометка КОФЗБЧ — это аббревиатура, означающая кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательное действие. Такой заряд создает максимальное поражение — не только взрывной волной и осколками, но и высокотемпературным воспламенением. Температура горения достигает 3500 градусов из-за использования специальных металлических гидридов. Для сравнения: стандартная боевая часть Шахеда весила 50 кг и у нее не было кумулятивного или зажигательного эффекта.Кроме российской, появилась и новейшая иранская версия боевой части — она тоже весит 90 кг и у нее есть кумулятивное, осколочное и фугасное действие. Единственное отличие — отсутствие зажигательного эффекта. А взрывчатка на основе октагена с алюминием, с гексогеновыми детонаторами. Читать по теме Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник Что известно о характеристиках дронов-камикадзе и чем они опасны? Какие могут быть последствия Более мощные боевые части могут привести к значительным разрушениям. Кумулятивное действие позволяет пробивать броню или укрепления, осколки могут поражать цели в радиусе десятков метров, а зажигательный компонент — поджигать объекты. Подобная боевая часть, но весом 50 кг, уже применялась под названием БСТ-52. Но новая — вдвое тяжелее, а значит опаснее. Факт появления новых иранских боевых частей свидетельствует о непрерывном сотрудничестве России с Ираном. Хотя РФ и наладила собственное производство Shahed-136 на предприятиях в Татарстане и Ижевске, она продолжает закупать компоненты у Тегерана. Несмотря на модернизацию дронов, Украина постоянно адаптирует средства противодействия. Военные работают над новыми РЭБ-системами, улучшением ПВО и тактикой обнаружения и уничтожения Шахеда. Главное фото: Defense Express Ранее мы рассказывали о характеристиках реактивного ударного беспилотника Shahed-238. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, оружие, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter