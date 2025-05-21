Шахеды стали более опасными: Россия оснастила дроны новыми боевыми частями

Российские войска снова модернизировали дроны-камикадзе Shahed-136. Теперь эти беспилотники несут на борту новые 90-килограммовые боевые части комбинированного действия, которые значительно опаснее предыдущих модификаций.

Что нового в начинке Shahed-136

Как пишет Defense Express, у российской версии боевой части есть пометка КОФЗБЧ — это аббревиатура, означающая кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательное действие. Такой заряд создает максимальное поражение — не только взрывной волной и осколками, но и высокотемпературным воспламенением. Температура горения достигает 3500 градусов из-за использования специальных металлических гидридов.

Для сравнения: стандартная боевая часть Шахеда весила 50 кг и у нее не было кумулятивного или зажигательного эффекта.

Кроме российской, появилась и новейшая иранская версия боевой части — она тоже весит 90 кг и у нее есть кумулятивное, осколочное и фугасное действие. Единственное отличие — отсутствие зажигательного эффекта. А взрывчатка на основе октагена с алюминием, с гексогеновыми детонаторами.

Какие могут быть последствия

Более мощные боевые части могут привести к значительным разрушениям. Кумулятивное действие позволяет пробивать броню или укрепления, осколки могут поражать цели в радиусе десятков метров, а зажигательный компонент — поджигать объекты.

Подобная боевая часть, но весом 50 кг, уже применялась под названием БСТ-52. Но новая — вдвое тяжелее, а значит опаснее.

Факт появления новых иранских боевых частей свидетельствует о непрерывном сотрудничестве России с Ираном. Хотя РФ и наладила собственное производство Shahed-136 на предприятиях в Татарстане и Ижевске, она продолжает закупать компоненты у Тегерана.

Несмотря на модернизацию дронов, Украина постоянно адаптирует средства противодействия. Военные работают над новыми РЭБ-системами, улучшением ПВО и тактикой обнаружения и уничтожения Шахеда.

Главное фото: Defense Express

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