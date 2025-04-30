Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник

Иранские дроны-камикадзе представляют опасность для мирных жителей Украины и военных. Боезаряд может нанести большие разрушения, и влечь за собой мощную взрывную волну. В нашем материале рассказываем о характеристиках дронов-камикадзе и как они работают.

Дрон-камикадзе: как работает

Задача дрона-камикадзе — прилететь к цели, на которую указали, и сдетонировать. Его используют только для этой цели, поэтому Shahed-136 довольно дешевый и простой.

Страна-производитель дрона — Иран.

Аэродинамическую схему этого БпЛА называют “летающее крыло”. Конкретно она обеспечивает низкое сопротивление и, как следствие, более высокую дальность полета.

Дрон-камикадзе Shahed-136: из чего состоит

Изготовляют беспилотник из гетинакса, а толкающий винт — из дерева.

Эти материалы делают конструкцию более дешевой. А чтобы усложнить дрон-камикадзе, в него встроили радар.

В нем есть двухцилиндровый карбюраторный двигатель, потому Shahed-136 работает громко, а летает довольно медленно. В боевой части есть 30-50 кг взрывчатки.

Объем бака у дрона-камикадзе — 160 л. А запас хода — 12 часов.

Сколько стоит дрон-камикадзе

Дрон-камикадзе стоит недорого. К примеру, крылатая ракета Калибр, которая может преодолевать расстояние до 2500 км и является сложной целью для ПВО, стоит $5-6 млн за единицу. А цена за дрон-камикадзе варьируется от $30 тыс. до $50 тыс.

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Что означает слово Шахид

Беспилотники из Ирана часто ошибочно называют Шахид, а не Шахед. Слово шахид означает мученик, так называют людей, погибших за веру.

А слово шахед с арабского переводят как свидетель.

Дрон Shahed-136: характеристики

Иранские дроны-камикадзе имеют такие характеристики:

дальность: до 1600 км;

высота полета: до 5 км;

крейсерская скорость: 180 км/ч;

двигатель: поршневой, бензиновый.

Тактика применения Shahed-136

Shahed-136 самостоятельно находить цели не может. Также он не может сам атаковать движущиеся объекты. Этот дрон запускают только в сторону больших немобильных целей.

У этих дронов-камикадзе очень плохая и низкая точность целенаведения. Это потому, что используется инерционная система наведения.

Например, чем дальше дрон от цели, тем больше будет погрешность. А с ней — и точность попадания. Летает дрон низко, потому увидеть в небе его несложно. Чаще всего российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе ночью, чтобы их плохо было видно и слышно.

Ранее мы рассказывали, что такое FPV-дрон.

Фото: Милитарный

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