Война в Украине

Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник

Анна Голишевская, редактор сайта 30 апреля 2025, 13:30
характеристики дрона-камікадзе Shahed-136
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