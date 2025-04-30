Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник

Іранські дрони-камікадзе становлять небезпеку для мирних жителів України та військових. Боєзаряд може завдати великих руйнувань, спричинивши потужну вибухову хвилю. У нашому матеріалі розповідаємо про характеристики дронів та як вони працюють. Дрон-камікадзе: як працює Завдання дрона-камікадзе — прилетіти до цілі, на яку вказали, і здетонувати. Його використовують лише з цією метою, тому Shahed-136 доволі дешевий і простий. Країна-виробник дрона — Іран. Аеродинамічну схему цього БпЛА називають “крило, що літає”. Саме вона забезпечує низький опір і, як наслідок, високу дальність польоту. Дрон-камікадзе Shahed-136: з чого складається Виготовляють безпілотник із гетинаксу, а гвинт, що штовхає, — з дерева. Ці матеріали роблять конструкцію дешевою. А щоб ускладнити дрон-камікадзе, в нього вбудували радар. У ньому є двоциліндровий карбюраторний двигун, тому Shahed-136 працює гучно, а літає досить повільно. У бойовій частині є 30-50 кг вибухівки. Об’єм бака у дрона-камікадзе — 160 л. А запас ходу — 12 годин. Скільки коштує дрон-камікадзе Дрон-камікадзе коштує недорого. Наприклад, крилата ракета Калібр, яка може долати відстань до 2500 км і є складною ціллю для ППО, коштує $5-6 млн за одиницю. А ціна за дрон-камікадзе варіюється від $30 тис. до $50 тис. Читати на тему Як українська ППО бореться з дронами Shahed-136 та чи справді їх складніше збивати — Ігнат Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, у чому складність збиття іранських дронів-камікадзе. Що означає слово Шахід Безпілотники з Ірану часто помилково називають Шахід, а не Шахед. Слово шахід означає мученик, так називають людей, які загинули за віру. А слово шахед з арабської перекладають як свідок. Дрон Shahed-136: характеристики Іранські дрони-камікадзе мають такі характеристики: дальність: до 1600 км; висота польоту: до 5 км; крейсерська швидкість: 180 км/год; двигун: поршневий, бензиновий. Тактика застосування Shahed-136 Shahed-136 самостійно знаходити цілі не може. Також він не може самостійно атакувати рухомі об’єкти. Цей дрон запускають лише в бік великих немобільних цілей. У цих дронів-камікадзе дуже погана і низька точність ціленаведення. Це через те, що використовується інерційна система наведення. Наприклад, що далі дрон від мети, то більшою буде похибка. А з нею — і точність влучення. Літає дрон низько, тому побачити в небі його нескладно. Найчастіше російські військові атакують дронами-камікадзе вночі, щоб їх погано було видно та чутно. Раніше ми розповідали, що таке FPV-дрон. Фото: МілітарнийА ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, дрони, зброя Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter