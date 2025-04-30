Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник

Іранські дрони-камікадзе становлять небезпеку для мирних жителів України та військових. Боєзаряд може завдати великих руйнувань, спричинивши потужну вибухову хвилю. У нашому матеріалі розповідаємо про характеристики дронів та як вони працюють.

Дрон-камікадзе: як працює

Завдання дрона-камікадзе — прилетіти до цілі, на яку вказали, і здетонувати. Його використовують лише з цією метою, тому Shahed-136 доволі дешевий і простий.

Країна-виробник дрона — Іран.

Аеродинамічну схему цього БпЛА називають “крило, що літає”. Саме вона забезпечує низький опір і, як наслідок, високу дальність польоту.

Дрон-камікадзе Shahed-136: з чого складається

Виготовляють безпілотник із гетинаксу, а гвинт, що штовхає, — з дерева.

Ці матеріали роблять конструкцію дешевою. А щоб ускладнити дрон-камікадзе, в нього вбудували радар.

У ньому є двоциліндровий карбюраторний двигун, тому Shahed-136 працює гучно, а літає досить повільно. У бойовій частині є 30-50 кг вибухівки.

Об’єм бака у дрона-камікадзе — 160 л. А запас ходу — 12 годин.

Скільки коштує дрон-камікадзе

Дрон-камікадзе коштує недорого. Наприклад, крилата ракета Калібр, яка може долати відстань до 2500 км і є складною ціллю для ППО, коштує $5-6 млн за одиницю. А ціна за дрон-камікадзе варіюється від $30 тис. до $50 тис.

Що означає слово Шахід

Безпілотники з Ірану часто помилково називають Шахід, а не Шахед. Слово шахід означає мученик, так називають людей, які загинули за віру.

А слово шахед з арабської перекладають як свідок.

Дрон Shahed-136: характеристики

Іранські дрони-камікадзе мають такі характеристики:

дальність: до 1600 км;

висота польоту: до 5 км;

крейсерська швидкість: 180 км/год;

двигун: поршневий, бензиновий.

Тактика застосування Shahed-136



Shahed-136 самостійно знаходити цілі не може. Також він не може самостійно атакувати рухомі об’єкти. Цей дрон запускають лише в бік великих немобільних цілей.

У цих дронів-камікадзе дуже погана і низька точність ціленаведення. Це через те, що використовується інерційна система наведення.

Наприклад, що далі дрон від мети, то більшою буде похибка. А з нею — і точність влучення. Літає дрон низько, тому побачити в небі його нескладно. Найчастіше російські військові атакують дронами-камікадзе вночі, щоб їх погано було видно та чутно.

Раніше ми розповідали, що таке FPV-дрон.

Фото: Мілітарний

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