Війна в Україні

Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник

Анна Голішевська, редакторка сайту 30 Квітня 2025, 13:30
характеристики дрона-камікадзе Shahed-136
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