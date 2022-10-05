Як українська ППО бореться з дронами Shahed-136 та чи справді їх складніше збивати — Ігнат

У ніч на 5 жовтня росіяни завдали атаки по Білій Церкві з дронів-камікадзе типу Shahed-136. Зафіксовано шість влучань, унаслідок чого виникло кілька пожеж на інфраструктурних об’єктах.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону деталі масованої атаки.

За його словами, 12 ворожих дронів прилетіли з Півдня України. Три з них вдалося збити зенітними ракетними військами, ще три — авіацією.

Зараз також дивляться

Противник шукає слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, застосовує різні тактичні прийоми, — зазначає Ігнат.

Дрони-камікадзе: як їх збивають

Українські сили намагаються збивати дрони за допомогою стрілецької зброї, засобів радіоелектронної боротьби, але поки що найефективніше справляються із загрозою зенітні ракетні війська.

Особливість дронів Shahed-136 полягає в тому, що вони можуть атакувати ціль масовано, а також облітати певні ділянки, шукаючи слабкі місця в ППО й залучаючи наземну та повітряну розвідку.

Тому дуже важливо завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття.

Раніше ми розповідали про дрон-камікадзе Shahed-136, його характеристики та що робити, щоб не стати його жертвою.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!