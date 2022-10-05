Масові вибухи у Білій Церкві. Росія вдарила по місту з дронів-камікадзе

У ніч на середу, 5 жовтня, російські військові вдарили по Київщині. Вибухи у Білій Церкві лунали цілу ніч, повідомляють місцеві мешканці.
Згодом голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив вибухи у Білій Церкві. Розповідаємо, що відомо про ворожу атаку по Київщині, далі.
Близько третьої ночі російські військові завдали атаки по Білій Церкві з дронів-камікадзе типу Shahed-136. Унаслідок цього виникло кілька пожеж на об’єктах інфраструктури, повідомляє місцева влада.
Попередньо, постраждала одна людина. Нині вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Інформація про ймовірних жертв атаки уточнюється. На місце вибухів одразу вирушили екстрені служби.
А вже о четвертій годині ранку у Білій Церкві знову пролунали вибухи. Олексій Кулеба повідомив про повторну серію ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі міста.
Загалом у місті зафіксували шість влучань та вибухів. Наразі надзвичайники продовжують гасити пожежі у Білій Церкві.
Нагадаємо, що російські військові намагаються “компенсувати” свої невдачі на фронті ударами по цивільних містах. Дивись наслідки атаки кількох міст України військами ЗС РФ.
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