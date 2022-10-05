Україна

Масові вибухи у Білій Церкві. Росія вдарила по місту з дронів-камікадзе

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 05 Жовтня 2022, 08:20
Вибухи у Білій Церкві сьогодні

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