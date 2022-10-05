Украина

Массовые взрывы в Белой Церкви. Россия ударила по городу из дронов-камикадзе

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 05 октября 2022, 08:20
Вибухи у Білій Церкві сьогодні

Больше видео
0:05:07
Виступ Олени Зеленської на Варшавському безпековому форумі
Вы первые поняли, что это война не только против Украины — выступление Елены Зеленской на форуме безопасности в Варшаве
0:03:09
Херсонщина
Шаг за шагом! Военные ВСУ сообщили об освобождении еще нескольких сел Херсонской области
0:03:43
Чорні запорожці
И голову не поднять! Легендарные Черные запорожцы откровенно об обстрелах на передовой
Карта бойових дій в Україні 05.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Последние видео
0:02:48
Маленький волонтер

Шьет экосумки и помогает ВСУ в свои девять лет! История маленького волонтера
0:05:07
Виступ Олени Зеленської на Варшавському безпековому форумі
Вы первые поняли, что это война не только против Украины — выступление Елены Зеленской на форуме безопасности в Варшаве
0:03:09
Херсонщина
Шаг за шагом! Военные ВСУ сообщили об освобождении еще нескольких сел Херсонской области
0:01:30
Вибухи у Білій Церкві сьогодні
Массовые взрывы в Белой Церкви. Россия ударила по городу из дронов-камикадзе
0:03:43
Чорні запорожці
И голову не поднять! Легендарные Черные запорожцы откровенно об обстрелах на передовой
Карта бойових дій в Україні 05.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:20
Контрабанда
Приклеивают наличку к телу и прячут слитки золота — грязные схемы контрабандистов
0:01:51
Тактичні рукавиці зі старих плащів — луцькі волонтери про виробництво
Старая одежда превращается в тактические перчатки: как волонтеры из Луцка шьют для ВСУ
0:01:05
Перехваченные разговоры
Здесь как при Сталине — насмерть! Как военный РФ жалуется на бестолковое командование
0:02:05
Як розмальовані гранатомети допомагають ЗСУ — акція Зброя культури
Петриковкой на оружии: как разрисованные гранатометы помогают ВСУ
Больше видео
Херсонщина
Читать дальше
Шаг за шагом! Военные ВСУ сообщили об освобождении еще нескольких сел Херсонской области
Чорні запорожці
Читать дальше
И голову не поднять! Легендарные Черные запорожцы откровенно об обстрелах на передовой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь