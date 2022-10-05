Массовые взрывы в Белой Церкви. Россия ударила по городу из дронов-камикадзе

В ночь на среду, 5 октября, российские военные ударили по Киевской области. Взрывы в Белой Церкви гремели всю ночь, сообщают местные жители.

Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил взрывы в Белой Церкви. Рассказываем, что известно о вражеской атаке по Киевской области далее.

Взрывы в Белой Церкви 5 октября

Около трех ночи российские военные нанесли атаки по Белой Церкви из дронов-камикадзе типа Shahed-136. В результате возникло несколько пожаров на объектах инфраструктуры, сообщают местные власти.

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Предварительно, пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести. Однако информация о предполагаемых жертвах атаки уточняется. На место взрывов сразу отправились экстренные службы.

А уже в четыре часа утра в Белой Церкви снова раздались взрывы. Алексей Кулеба сообщил о повторной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре города.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне выпустили около 12 дронов с направления юга Украины. Половину из них сбили украинские силы.

В Белой Церкви в общей сложности зафиксировали шесть попаданий и взрывов. Пожарные и экстренные службы продолжают тушить пожары в Белой Церкви.

Напомним, что российские военные пытаются “компенсировать” свои неудачи на фронте ударами по гражданским. Смотри последствия атаки по нескольким городам Украины войсками ВС РФ.

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