Месть по-российски: как военные РФ засыпают ракетами украинские города

Из-за активного контрнаступления украинских защитников войска РФ находятся в деморализованном состоянии. Вместе с тем тактика россиян не изменилась: чтобы оправдать собственные провалы в так называемой спецоперации, они бьют тяжелым оружием по мирным прифронтовым городам Украины.
За последние сутки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
Прошлой ночью россияне нанесли два ракетных удара, предварительно ракетами С300, по Харькову. Повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате российских обстрелов Харькова погибла 46-летняя женщина. В Купянском районе погиб врач-анестезиолог, две медсестры, 53 и 43 лет, ранены.
В результате российских обстрелов Харькова погибла 46-летняя женщина. В Купянском районе погиб врач-анестезиолог, две медсестры, 53 и 43 лет, ранены.
После полуночи одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно пострадавших нет.
В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия.
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А в Днепропетровской области ночь прошла еще громче: россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам. Всего ночью по городу было совершено шесть ракетных ударов.
Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин в возрасте 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них находятся в больнице.
Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин в возрасте 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них находятся в больнице.
— Разрушено более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры, — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Город остался без воды — повреждены электросети насосной станции водоканала. Более 7000 семей остались без света. Половину энергетики уже подключили, работы по восстановлению линий продолжаются.
Обстрелы повредили также школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.
Обстрелы повредили также школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются. Предварительно там обошлось без пострадавших.
В Покровской общине Синельниковского района из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные огонь потушили. Пострадавших нет.
В Краматорске в эту ночь было очередное попадание ракеты в частный сектор. По состоянию на утро было уже известно о двух раненых в результате обстрела, сообщает городской голова Александр Гончаренко.
Также известно о повреждениях частных домов и школ.
Для безопасности жителям прифронтовых городов и поселков советуют эвакуироваться до начала зимы и холодов. Что делать, когда объявляют обязательную эвакуацию, и как действовать, если уехать не можешь, мы объясняли в предыдущем материале.
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