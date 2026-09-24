Боевые выплаты в 2026 году: кому и когда начисляют

Боевые выплаты военным — это отдельный вид дополнительной награды, пока в Украине действует военное положение. Эти отдельные выплаты не являются частью основного обеспечения военнослужащих. Их получают при выполнении задач в районах боевых действий.

Рассказываем, какие боевые выплаты у военных в 2026 году и когда они приходят.

Какие боевые выплаты у военных в 2026 году

Боевые выплаты начисляются военным пропорционально дням выполнения боевых (специальных) задач.

По состоянию на сентябрь 2026 года введены следующие основные виды дополнительного денежного вознаграждения:

100 тыс. гривен – получают военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боях на линии столкновения, а также выполняют задачи по огневому поражению россиян;

50 тыс. гривен – получают военнослужащие, оперативно управляющие подразделениями, ведущими бои;

30 тыс. гривен – выплачивают за выполнение заданий согласно боевым приказам, даже если не находятся непосредственно “на нуле”.

Кроме того, среди дополнительных вознаграждений за участие в боевых действиях с июня 2026 года введены зональные вознаграждения. Они привязаны к расстоянию от линии фронта, на котором военные выполняют задачи.

170 тыс. гривен – получает военнослужащий за задание на расстоянии до взводного опорного пункта включительно (на линии столкновения или в наступлении, контрнаступлении или контратаке); а также на оккупированной территории, в “серой” зоне и на территории РФ;

(на линии столкновения или в наступлении, контрнаступлении или контратаке); а также на оккупированной территории, в “серой” зоне и на территории РФ; 70 тыс. гривен – начисляют за задание на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Как объясняют в Министерстве обороны, эти выплаты начисляются за каждый район пропорционально соответствующим дням, если военный находился в разных районах в течение одного месяца.

Также за активные боевые операции предусмотрены суточные за штурмовые действия и бонусы за результат штурма.

За восстановление позиций в глубине собственной обороны насчитывают в сутки 20 тыс. гривен. За сутки штурма на линии столкновения или в глубине обороны россиян — 40 тыс.

За каждого захваченного в плен противника – 100 тыс. грн, а за каждого ликвидированного в контактном бою – 15 тыс. грн. Ликвидация противника должна быть зафиксирована на видео.

В общей сложности сумма боевых выплат за месяц не может быть больше 460 тыс. гривен. Однако, как поясняют в Минобороны, базовое обеспечение, бонусы за результат боевых действий и единоразовая помощь за заключение первого контракта отдельно добавляются к указанной сумме.

Ранее мы рассказывали о реформе ТЦК — что изменится для военнообязанных.

Фото: Міноборони

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!