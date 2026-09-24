Для тебя Война в Украине

Боевые выплаты в 2026 году: кому и когда начисляют

Марина Слизовская, редактор сайта 24 сентября 2026, 16:30 3 мин.
боевые выплаты

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