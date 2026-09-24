Штраф за тонировку стекол в авто в Украине в 2026 году: сколько придется заплатить

Тонировка автомобильного стекла в Украине не запрещена полностью. Но автомобиль должен соответствовать установленным требованиям к техническому состоянию.

Именно поэтому значение имеет не сам факт использования пленки, а то, насколько она уменьшает светопропускание стекла.

Какие штрафы предусмотрены за тонировку авто — сумма за первое и последующие нарушения, а также объяснение, как правильно использовать темную пленку и не нарушить закон — в материале.

Какая тонировка авто разрешена в Украине

Для стекла, которое входит в зону обзора водителя вперед, установлены требования относительно светопропускания. В частности, для стекла автомобилей предусмотрен уровень не менее 70 %.

Стекло, которое не входит в зону обзора вперед, при наличии внешних зеркал с обеих сторон автомобиля может иметь меньшее светопропускание. Такие требования содержатся в нормативном документе, утвержденном приказом Мин инфраструктуры №710.

Поэтому перед установкой темной пленки стоит учитывать не только заявленный процент светопропускания, но и характеристики самого стекла.

После того как пленка будет нанесена, общий показатель может измениться, поэтому надпись на упаковке пленки сама по себе не гарантирует соответствия автомобиля нормам.

Отдельно нормативные требования касаются заднего стекла. Если автомобиль имеет внешние зеркала с обеих сторон, стекло, которое не входит в переднюю зону обзора водителя, может иметь светопропускание менее 70 %.

В то же время дополнительное покрытие не должно навредить безопасной эксплуатации автомобиля.

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Штраф за тонировку авто: сумма

Ответственность за управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми его эксплуатация запрещена, предусматривает ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штраф составляет 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 340 грн.

Если в течение года водитель повторно нарушает правила, предусмотренные первой — третьей частями ст. 121 КУоАП, наказание становится более строгим.

Закон предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 до 1700 грн, с лишением права управления на срок от трех до шести месяцев или административным арестом от пяти до десяти суток.

Важно, что штрафуют не за саму пленку, а за езду на авто, если его тонировка не соответствует нормам.

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