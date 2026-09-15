Штраф за превышение скорости в 2026 году: куда приходит и какую сумму нужно уплатить

Иногда водителям хочется поскорее добраться до своего места назначения, поэтому они начинают игнорировать правила дорожного движения и дорожные знаки, указывающие на ограничение скорости. В такой ситуации им грозит штраф за превышение скорости.

Сейчас нарушения скорости могут быть зафиксированы с помощью специальных камер, установленных в разных городах Украины. Читай, какой штраф за превышение скорости в 2026 году и что надо об этом знать.

Штраф за превышение скорости 2026

Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, сколько водитель превысил скорость.

Превышение скорости на 20 км/час

Согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП, за превышение разрешенной скорости движения на более чем 20 км/ч, водитель должен заплатить штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 340 грн (17 грн*20).

Превышение скорости на 50 км/час

Согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП, за превышение разрешенной скорости более чем на 50 км/ч, водитель должен уплатить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн (17 грн*100).

Следует отметить, что уплатить штраф нужно в течение 15 дней. Если этого не сделать в срок, сумма удваивается.

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Как узнать штраф за превышение скорости

О штрафе за превышение скорости водителя могут известить сотрудники полиции при остановке. Если превышение скорости зафиксировали камеры, водитель может узнать о штрафе на нескольких сервисах, в частности в Дії.

Проверить штрафы на авто можно:

на сайте Главного сервисного центра МВД Украины;

в приложении Дії;

в мобильном приложении Штрафы ПДД;

с помощью телеграмм-ботов;

в приложениях Monobank/Приват24.

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