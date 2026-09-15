Стиль жизни Авто

Штраф за превышение скорости в 2026 году: куда приходит и какую сумму нужно уплатить

Богдана Макалюк, журналист сайта 15 сентября 2026, 12:30 2 мин.
штрафы за превышение скорости
Фото Pexels

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