Справка ОК-7: как быстро получить и для чего нужна

Справка ОК-7 — это информация о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж за период с 2011 года. Зачастую она нужна для расчета разных начислений. Поэтому рассказываем, как ее получить и когда ее могут попросить.

Для чего нужна справка ОК-7

Что такое справка ОК-7? Это индивидуальная информация о застрахованном лице из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования о сумме зарплаты, с которой уплачивается страховой стаж.

Справка необходима для расчета больничных выплат, начисления пособия по безработице и в других случаях.

Справка ОК-7: как получить в Дії

Самый быстрый вариант получить справку — это сформировать ее на сайте Дія. Эта функция также доступна на телефоне.

Для получения справки онлайн с компьютера необходимо выполнить следующие действия.

авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дія любым удобным способом — с помощью электронной подписи или Bank ID;

выбрать в меню Услуги кнопку Справка ОК-7. Если информация в реестре застрахованных лиц отсутствует, услуга будет недоступна;

проверить корректность своих персональных данных, при необходимости обновить и отправить запрос на справку.

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Оформить справку в приложении Дія с телефона можно так:

зайти в меню Сервіси и выбрать Довідки і витяги;

нажать на Справка ОК-7 и затем выбрать Заказать справку.

Справка формируется и отправляется в течение нескольких минут автоматически.

Справка ОК-7: как получить через вебпортал Пенсионного фонда

Получить справку ОК-7 можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд.

Для этого необходимо:

Войти в свой личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ или открыть мобильное приложение Пенсионный фонд.

Нажать кнопку Вход и пройти авторизацию. Для этого можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП) или Дія.Підписом.

В меню слева открыть раздел Коммуникации с ПФУ и выбрать Запрос на получение электронных документов.

В поле Тип обращения указать справку ОК-7. Необходимые персональные данные система подтянет автоматически.

Дать согласие на обработку персональных данных и нажать Отправить в ПФУ.

После формирования документа готовая справка появится в личном кабинете в разделе Мои обращения.

Справка также выдается офлайн в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует обратиться в территориальный орган фонда и заказать ее у ответственного работника.

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