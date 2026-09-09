Справка ОК-7: как быстро получить и для чего нужна

Справка ОК-7 — это информация о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж за период с 2011 года. Зачастую она нужна для расчета разных начислений. Поэтому рассказываем, как ее получить и когда ее могут попросить.
Для чего нужна справка ОК-7
Что такое справка ОК-7? Это индивидуальная информация о застрахованном лице из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования о сумме зарплаты, с которой уплачивается страховой стаж.
Справка необходима для расчета больничных выплат, начисления пособия по безработице и в других случаях.
Справка ОК-7: как получить в Дії
Самый быстрый вариант получить справку — это сформировать ее на сайте Дія. Эта функция также доступна на телефоне.
Для получения справки онлайн с компьютера необходимо выполнить следующие действия.
- авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дія любым удобным способом — с помощью электронной подписи или Bank ID;
- выбрать в меню Услуги кнопку Справка ОК-7. Если информация в реестре застрахованных лиц отсутствует, услуга будет недоступна;
- проверить корректность своих персональных данных, при необходимости обновить и отправить запрос на справку.
Оформить справку в приложении Дія с телефона можно так:
- зайти в меню Сервіси и выбрать Довідки і витяги;
- нажать на Справка ОК-7 и затем выбрать Заказать справку.
Справка формируется и отправляется в течение нескольких минут автоматически.
Справка ОК-7: как получить через вебпортал Пенсионного фонда
Получить справку ОК-7 можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд.
Для этого необходимо:
- Войти в свой личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ или открыть мобильное приложение Пенсионный фонд.
- Нажать кнопку Вход и пройти авторизацию. Для этого можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП) или Дія.Підписом.
- В меню слева открыть раздел Коммуникации с ПФУ и выбрать Запрос на получение электронных документов.
- В поле Тип обращения указать справку ОК-7. Необходимые персональные данные система подтянет автоматически.
- Дать согласие на обработку персональных данных и нажать Отправить в ПФУ.
- После формирования документа готовая справка появится в личном кабинете в разделе Мои обращения.
Справка также выдается офлайн в Пенсионном фонде Украины. Для этого следует обратиться в территориальный орган фонда и заказать ее у ответственного работника.
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