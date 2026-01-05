Военный сбор 2026: есть ли изменения и что важно знать налогоплательщикам

Ведение войны требует значительных средств, и обязанность каждого гражданина Украины — приобщиться к финансированию обороноспособности страны.
Именно для этого был введён военный сбор с доходов населения, средства от которого направляются на закупку вооружения и техники, обеспечение военнослужащих, лечение и реабилитацию раненых, а также на другие нужды, связанные с обороной страны.
Какова ставка военного сбора в 2026 году — в материале.
Какая ставка военного сбора в 2026 году
Военный сбор — это отдельный налог, который уплачивают все физические лица, получающие доходы, подлежащие налогообложению.
Для наёмных работников этот сбор удерживается автоматически из заработной платы — по ставке 5% от начисленного дохода, включая премии и другие дополнительные выплаты.
В 2026 году ставка военного сбора остаётся неизменной и действует на том же уровне, что и в 2025 году.
Новый военный сбор 2026 для ФОП
С 1 января 2026 года ФОП первой и второй групп будут уплачивать военный сбор по-новому.
Его сумма напрямую связана с базовыми социальными показателями, которые в этом году были увеличены: прожиточный минимум вырос до 3 328 грн, а минимальная заработная плата теперь составляет 8 647 грн.
В 2026 году для ФОП первой, второй и четвертой групп военный сбор установлен в размере 864,70 грн — это 10% от минимальной заработной платы.
Уплату сбора необходимо осуществлять ежемесячно до 20-го числа.
ФОП третьей группы платят военный налог в размере 1% от своего фактического дохода, то есть сумма меняется вместе с прибылью предпринимателя.
Источник: Государственная налоговая служба Украины.
