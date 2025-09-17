Налоги для ФЛП в 2026 году вырастут — сколько придется платить

В следующем году украинским предпринимателям придется откладывать большие суммы на налоги и сборы. Причина проста — в проекте госбюджета заложено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. А эти показатели напрямую влияют на то, сколько платят физические лица-предприниматели.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович.

Специалист пояснил, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8 647 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — до 3 328 гривен.

Это означает, что уже с нового года ФЛП первой группы будут платить около 333 гривен единого налога вместо нынешних 302. Для второй группы сумма увеличится с 1600 гривен до более чем 1729.

Военный сбор также вырастет — вместо 800 гривен предпринимателям придется отдавать 864,7.

Не обойдут изменения и ЕСВ: ежемесячный платеж увеличится почти на полторы сотни гривен и составит 1 902 гривны.

В то же время государство увеличит и лимиты годовых доходов, так что предел для первой группы составит более 1,4 миллиона гривен, для второй — более 7,2 миллиона, а для третьей — больше 10 миллионов.

В проекте бюджета предусмотрено и повышение прожиточного минимума на одного человека — с 2026 года он составит 3 209 гривен в месяц. Для детей до 6 лет эта сумма определена на уровне 2 817 гривен, для школьников — 3 512, а для тех, кто потерял трудоспособность, — 2 595 гривен.

Таким образом, новые показатели отразятся и на кошельках предпринимателей, и на социальных стандартах в стране.

