Новые счета для уплаты налогов в 2026 году, которые будут действовать с 1 января — что известно

Каждый год в начале нового бюджетного года в органах Государственной казначейской службы Украины открывают счета для поступлений в государственный и местные бюджеты.

По состоянию на 2 января 2026 года информация о счетах уже опубликована для 13 областей Украины и города Киева. Ожидается, что вскоре появятся данные для других областей.

Больше деталей о новых счетах для уплаты налогов в 2026 году — в материале.

Новые счета для уплаты налогов 2026

Счета для поступлений открываются в течение 45 дней с момента принятия Закона о Государственном бюджете Украины, что предусмотрено пунктом 1 раздела II Порядка №758.

Закон о Государственном бюджете на 2026 год был принят Верховной Радой Украины 3 декабря 2025 года. Соответственно, 45-дневный срок для открытия счетов истекает 16 января 2026 года.

31 декабря 2025 года налоговики из Офиса крупных плательщиков предоставили первую информацию относительно открытия бюджетных счетов на 2026 год.

В ней указывается, что с 1 января 2026 года, согласно положениям Бюджетного кодекса Украины, поступления налога на прибыль предприятий, определенные пунктом 17 части 1 статьи 64 Кодекса, зачисляются в следующем распределении: 10% в доход общего фонда бюджета города Киева и 90% в общий фонд государственного бюджета по кодам классификации доходов бюджета 11020300, 11020400, 11020500, 11020600, 11020700, 11021000, 11021300, 11021600, 11021700, 11021800, 11023000, 11024700, 11024800.

Бюджетные счета 2026 года, открытые по соответствующим кодам классификации доходов с добавлением «01» (11020301, 11020401, 11020501, 11020601, 11020701, 11021001, 11021301, 11021601, 11021701, 11021801, 11023001, 11024701, 11024801), продолжают действовать исключительно для возврата ошибочно или избыточно уплаченных сумм денежных обязательств за период с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Кроме того, в символах 202, 203 и 204 для уплаты ЕСВ уточнены категории плательщиков, по которым осуществляется перечисление взноса.

Символы для ФЛП и работодателей остались без изменений, реквизиты счетов для уплаты ЕСВ также не изменились.

Однако из-за этих уточнений были получены новые файлы со счетами для уплаты налогов на 2026 год, поэтому рекомендуется проверить эти данные перед оплатой.

Источник: Cvp.tax.gov.ua, dtkt.ua.

