Для тебя Новости

Как могут изменить налоги для ФЛП в 2027 году: разъяснение Минфина

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 декабря 2025, 17:00 2 мин.
Налоги для ФЛП могут измениться
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь