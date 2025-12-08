Как могут изменить налоги для ФЛП в 2027 году: разъяснение Минфина

Министерство финансов подтвердило, что работает над комплексным обновлением подходов к налогообложению НДС для ФЛП, работающих на упрощенной системе.

В настоящее время ведомство проводит консультации с бизнесом, профильными ассоциациями, экспертами и другими стейкхолдерами, чтобы сформировать решение, которое будет одинаково справедливым для всех предпринимателей.

Цель комплексного решения — сломать теневые схемы, усилить справедливость налоговой системы и обеспечить ресурсы для обороны и восстановления, не перекладывая груз на честный малый бизнес, — заявили в Минфине.

Изменения к НДС заработают не раньше 2027 года

Минфин подчеркивает, что все возможные нововведения будут внедряться плавно. Первые изменения ожидаются не ранее 2027 года, что дает достаточно времени на:

Доработка модели.

Упрощение администрирования.

Публичное обсуждение.

Подготовка предпринимателей.

Речь идет о формировании сбалансированной системы, которая одновременно перекроет теневые схемы и сохранит поддержку добросовестного малого бизнеса на упрощенной системе.

Почему реформа НДС стала необходимой

Упрощенная система налогообложения создавалась как инструмент поддержки малого бизнеса. Однако эксперты указывают, что часть компаний использует ее для ухода от налогов. Такие схемы стоят бюджету десятки миллиардов гривен ежегодно, а это прямые потери для обороны и критически важных государственных расходов.

На фоне полномасштабной войны налоговые поступления приобрели еще больший вес. Украина направляет практически все свои доходы на сектор безопасности и обороны. В проекте бюджета-2026 на эти нужды заложено более 2,8 трлн грн.

В сотрудничестве с МВФ правительство определило детенизацию одним из приоритетов программы EFF на 2026-2029 годы. При этом Кабмин не планирует повышать базовые ставки налогов, а фокус делается на расширении налоговой базы и более эффективном администрировании.

Как работает регистрация плательщика НДС сейчас

Регистрация плательщиком НДС осуществляется исключительно онлайн — через электронный кабинет, приложение Дія, при подаче документов госрегистратору или через бухгалтерское программное обеспечение.

Процедура максимально упрощена: рассмотрение заявления длится до трех рабочих дней, после чего статус плательщика НДС автоматически появляется в реестре.

