Для тебя Экономия

НДС для ФЛП в 2026: что ожидает предпринимателей и изменится ли налоговая нагрузка

Ольга Петухова, редактор сайта 02 декабря 2025, 11:09 3 мин.
ндс для флп 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь