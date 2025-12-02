НДС для ФЛП в 2026: что ожидает предпринимателей и изменится ли налоговая нагрузка

Возможное введение обязательной уплаты НДС для ФЛП с 2026 года вызывает множество вопросов среди предпринимателей.

Особенно это касается 1, 2 и 3 групп ФЛП, ведь для них изменения могут означать новые налоги и более сложную процедуру отчётности.

Больше деталей о том, каким должен быть НДС для ФЛП в 2026 году — в материале.

Какой НДС будут платить ФЛП в 2026 году

В пресс-релизе МВФ относительно новой 48-месячной программы расширенной кредитной линии (EFF) на 8,2 млрд долларов указано, что Украина должна активнее бороться с уклонением от уплаты налогов и расширять налоговую базу. А это означает:

облагать налогом доходы с цифровых платформ;

ликвидировать таможенные лазейки для импорта товаров;

отменить льготы по регистрации плательщиком НДС.

Именно последняя формулировка и вызвала бурную дискуссию о НДС для ФЛП.

МВФ настаивает, чтобы все ФЛП, кроме первой группы, стали плательщиками НДС, если их оборот превышает один миллион гривен в год.

Сегодня ФЛП НДС не уплачивают, за исключением части третьей группы, которые добровольно выбирают такую опцию.

Цель этого шага понятна: таким образом фонд пытается усложнить использование ФЛП для скрытого найма работников, устранить схемы, когда крупный бизнес дробит свою деятельность на множество ФЛП, и увеличить поступления в бюджет.

Правда, официального законопроекта Правительство ещё не публиковало, но в социальных сетях эта тема активно обсуждается.

Действительно ли НДС для ФЛП в 2026 году изменится — комментарий адвоката Богдана Янкива

В публикации в своём Telegram-канале адвокат Богдан Янкив выразил мнение относительно введения новой системы налогообложения.

Юрист обратил внимание, что текст меморандума между МВФ и Украиной пока не обнародован, а есть лишь короткий пресс-релиз без деталей, поэтому многие громкие заголовки — это предположения, которые активно обсуждаются в СМИ.

Сама фраза “отменить льготу на регистрацию НДС” — очень широкая и в разных странах может означать разные модели налогообложения.

В настоящее время льготу на регистрацию НДС имеют:

ФЛП на общей системе с доходом до одного миллиона гривен.

ФЛП 1–3 групп в пределах своего лимита.

4 группа — после 1 млн. грн оборота.

По оценке адвоката Янкива, введение НДС для ФЛП произойдёт, но не в 2026 году.

В Национальной стратегии доходов до 2030 года уже предусмотрено объединение групп ФЛП, переход на процентный налог от дохода и вероятное введение НДС. Поэтому меморандум МВФ просто подтверждает те планы, которые уже существуют.

Почему, по мнению адвоката Богдана Янкива, НДС не введут в 2026 году

Адвокат считает, что сейчас это технически невозможно:

нужно ликвидировать 1–2 группы ФЛП или создать для них новые НДС-процедуры;

переписать законодательство;

разработать новые отчётности;

обновить программное обеспечение ГНС;

обучить бухгалтеров;

обеспечить работу сервисов для миллионов новых НДС-накладных.

Фискализация заняла три года, а эта задача значительно сложнее. Поэтому реальные изменения следует ожидать в 2029–2031 годах, после масштабной налоговой реформы, — подытоживает Янкив.

