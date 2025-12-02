НДС для ФЛП в 2026: что ожидает предпринимателей и изменится ли налоговая нагрузка

Возможное введение обязательной уплаты НДС для ФЛП с 2026 года вызывает множество вопросов среди предпринимателей.
Особенно это касается 1, 2 и 3 групп ФЛП, ведь для них изменения могут означать новые налоги и более сложную процедуру отчётности.
Больше деталей о том, каким должен быть НДС для ФЛП в 2026 году — в материале.
Какой НДС будут платить ФЛП в 2026 году
В пресс-релизе МВФ относительно новой 48-месячной программы расширенной кредитной линии (EFF) на 8,2 млрд долларов указано, что Украина должна активнее бороться с уклонением от уплаты налогов и расширять налоговую базу. А это означает:
-
облагать налогом доходы с цифровых платформ;
-
ликвидировать таможенные лазейки для импорта товаров;
-
отменить льготы по регистрации плательщиком НДС.
Именно последняя формулировка и вызвала бурную дискуссию о НДС для ФЛП.
МВФ настаивает, чтобы все ФЛП, кроме первой группы, стали плательщиками НДС, если их оборот превышает один миллион гривен в год.
Сегодня ФЛП НДС не уплачивают, за исключением части третьей группы, которые добровольно выбирают такую опцию.
Цель этого шага понятна: таким образом фонд пытается усложнить использование ФЛП для скрытого найма работников, устранить схемы, когда крупный бизнес дробит свою деятельность на множество ФЛП, и увеличить поступления в бюджет.
Правда, официального законопроекта Правительство ещё не публиковало, но в социальных сетях эта тема активно обсуждается.
Действительно ли НДС для ФЛП в 2026 году изменится — комментарий адвоката Богдана Янкива
В публикации в своём Telegram-канале адвокат Богдан Янкив выразил мнение относительно введения новой системы налогообложения.
Юрист обратил внимание, что текст меморандума между МВФ и Украиной пока не обнародован, а есть лишь короткий пресс-релиз без деталей, поэтому многие громкие заголовки — это предположения, которые активно обсуждаются в СМИ.
Сама фраза “отменить льготу на регистрацию НДС” — очень широкая и в разных странах может означать разные модели налогообложения.
В настоящее время льготу на регистрацию НДС имеют:
-
ФЛП на общей системе с доходом до одного миллиона гривен.
-
ФЛП 1–3 групп в пределах своего лимита.
-
4 группа — после 1 млн. грн оборота.
По оценке адвоката Янкива, введение НДС для ФЛП произойдёт, но не в 2026 году.
В Национальной стратегии доходов до 2030 года уже предусмотрено объединение групп ФЛП, переход на процентный налог от дохода и вероятное введение НДС. Поэтому меморандум МВФ просто подтверждает те планы, которые уже существуют.
Почему, по мнению адвоката Богдана Янкива, НДС не введут в 2026 году
Адвокат считает, что сейчас это технически невозможно:
-
нужно ликвидировать 1–2 группы ФЛП или создать для них новые НДС-процедуры;
-
переписать законодательство;
-
разработать новые отчётности;
-
обновить программное обеспечение ГНС;
-
обучить бухгалтеров;
-
обеспечить работу сервисов для миллионов новых НДС-накладных.
Фискализация заняла три года, а эта задача значительно сложнее. Поэтому реальные изменения следует ожидать в 2029–2031 годах, после масштабной налоговой реформы, — подытоживает Янкив.
Также поинтересуйтесь, какими будут налоги для продавцов OLX, Prom и Rozetka — Кабмин одобрил изменения для маркетплейсов.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!