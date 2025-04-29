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Налоги для продавцов OLX, Prom и Rozetka — Кабмин одобрил изменения для маркетплейсов

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 апреля 2025, 17:00
налоги для OLX, Prom и Rozetka
Фото Unsplash
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