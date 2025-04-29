Налоги для продавцов OLX, Prom и Rozetka — Кабмин одобрил изменения для маркетплейсов

Кабинет министров одобрил законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Если же проще, то теперь онлайн-платформы типа OLX, Prom, Rozetka, Bolt, Glovo и другие будут платить налоги и отчитываться перед Государственной налоговой службой о доходах лиц, продающих через их ресурсы товары или услуги.

Об одобрении законопроекта сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Теперь за него должны проголосовать в Верховной Раде. Что изменится для маркетплейсов — читай дальше.

Налоги от продажи товаров на OLX, Prom и Rozetka: что ждет бизнес

В случае принятия закона иностранные платформы, работающие в Украине, будут информировать налоговую о заработках украинцев. Украинская налоговая служба будет предоставлять партнерам аналогичную информацию о своих резидентах. Обмен информацией будет производиться в автоматическом режиме.

Популярные в Украине цифровые платформы часто имеют иностранную регистрацию. К примеру, сервис такси Bolt зарегистрирован в Эстонии, курьерская доставка Glovo — в Испании, а сервис для взрослых OnlyFans — в Великобритании.

После принятия закона, Государственная налоговая служба сможет ежегодно получать данные об объемах заработков украинцев на этих платформах.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, исполнители и подрядчики (таксисты, курьеры и другие работники), зарегистрированные на этих платформах, должны декларировать свои доходы и платить налоги — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

— Этого практически никто не делает, а возможности ГНС для контроля таких налогоплательщиков крайне ограничены. Впрочем, это не означает, что каждый плательщик, получающий доход, но не отчитывающийся о нем и не выполняющий налоговых обязательств, не находится под постоянной угрозой ответственности.

Если закон о налогах для OLX, Rozetka, Prom и других маркетплейсов будет принят, их операторы будут обязаны ежегодно до 31 января представлять в орган контроля отчет о доходах своих продавцов.

Под отчетной деятельностью авторы подразумевают следующие аспекты:

предоставление в аренду недвижимого имущества;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспорта;

личные сервисы.

Для прибыли с цифровых платформ будет действовать специальный налоговый режим. Вместо 18% НДФЛ ставка налога составит 5%. Также придется платить 5% военного сбора. То есть в целом предприниматели будут платить 10% налога.

Активными продавцами будут считать тех, кто совершил хотя бы одну операцию в течение отчетного периода, за которую было выплачено или начислено вознаграждение.

Налоговая сможет получать информацию по операциям по текущим счетам подотчетных продавцов от банков. Однако с учетом законов, определяющих порядок раскрытия информации, содержащей банковскую тайну.

Продавцы должны будут открыть отдельный счет в банке для получения выплат от цифровых платформ, если они в течение года произвели более трех продаж товаров или продали товары, или услуги на сумму более двух тысяч евро.

Представить новый законопроект в Верховную Раду планируют до конца апреля. Ранее Гетманцев отмечал, что критических замечаний к документу нет.

Некоторое время в информационном пространстве ходили слухи о налоге за перевод средств за карты на карту. Читай, правда ли это.

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