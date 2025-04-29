Податки для продавців OLX, Prom та Rozetka — Кабмін схвалив зміни для маркетплейсів

Кабінет міністрів схвалив законопроект Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Якщо ж простіше, то тепер онлайн-платформи на кшталт OLX, Prom, Rozetka, Bolt, Glovo та інші платитимуть податки та звітуватимуть перед Державною податковою службою про доходи осіб, які продають через їхні ресурси товари або послуги.

Про схвалення законопроекту повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тепер за нього мають проголосувати у Верховній Раді. Що зміниться для маркетплейсів — читай далі.

Податки від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka: що чекає на бізнес

У разі ухвалення закону іноземні платформи, що працюють в Україні, будуть інформувати податкову про заробітки українців. Українська податкова служба надаватиме партнерам аналогічну інформацію про своїх резидентів. Обмін інформацією проводитимуть в автоматичному режимі.

Популярні в Україні цифрові платформи часто мають іноземну реєстрацію. Наприклад, сервіс таксі Bolt зареєстрований в Естонії, кур’єрська доставка Glovo — в Іспанії, а сервіс для дорослих OnlyFans — у Великій Британії.

Після ухвалення закону Державна податкова служба зможе щороку отримувати дані про обсяги заробітків українців на цих платформах.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, виконавці та підрядники (таксисти, кур’єри та інші працівники), які зареєстровані на цих платформах, повинні декларувати свої доходи та сплачувати з них податки — 18% ПДФО та 5% військового збору.

— Цього практично ніхто не робить, а можливості ДПС для контролю таких платників податків украй обмежені. Втім, це не означає, що кожен платник, який отримує дохід, але не звітує про нього та не виконує податкових зобов’язань, не перебуває під постійною загрозою відповідальності.

Якщо закон про податки для OLX, Rozetka, Prom та інших маркетплейсів ухвалять, їхні оператори будуть зобов’язані щороку до 31 січня подавати до органу контролю звіт про доходи своїх продавців.

Під звітною діяльністю автори мають на увазі такі аспекти:

надання в оренду нерухомого майна;

продаж товарів;

надання в оренду транспорту;

особисті послуги.

Для прибутку з цифрових платформ діятиме спеціальний податковий режим. Замість 18% ПДФО ставка податку складатиме 5%. Також доведеться платити 5% військового збору. Тобто загалом підприємці платитимуть 10% податку.

Активними продавцями вважатимуть тих, хто здійснив хоча б одну операцію протягом звітного періоду, за яку було виплачено або нараховано винагороду.

Податкова зможе отримувати інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців від банків. Проте з урахуванням законів, що визначають порядок розкриття інформації, що містить банківську таємницю.

Продавці повинні будуть відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили понад три продажі товарів або продали товари чи послуги на суму понад дві тисячі євро.

Подати новий законопроект до Верховної Ради планують до кінця квітня. Раніше Гетманцев зазначав, що критичних зауважень до документа немає.

Деякий час в інформаційному просторі ходили чутки про податок за переказ коштів за картки на картку. Читай, чи правда це.

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