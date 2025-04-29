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Податки для продавців OLX, Prom та Rozetka — Кабмін схвалив зміни для маркетплейсів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Квітня 2025, 17:00
податки для OLX, Prom і Rozetka
Фото Unsplash
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