Податок за переказ коштів з картки на картку — чи зазирне податкова у твій гаманець

Чутки по те, що за переказ коштів потрібно платити податок, мають під собою підставу. Та не панікуй завчасно: якщо хтось просто перекинув тобі гроші — це ще не означає, що варто сплачувати за них.

Але от якщо такі перекази регулярні, великі, без пояснень, то податкова може подумати, що це, напевно, бізнес або твій додатковий дохід, — і отоді постає питання про сплату податку.

Який податок на переказ коштів в Україні у 2025 році та яку суму можна переказати з картки на картку без податків — розбираємось у матеріалі.

Податок на переказ коштів 2025 — хто має заплатити

Податок повинен платити той, хто отримує гроші, які можуть вважати доходом. Наприклад, ти постійно щось продаєш — одяг, техніку чи надаєш послуги — і отримуєш за це оплату на картку.

Або фрілансиш, працюєш без офіційного оформлення ФОПа. Також податок можуть нарахувати, якщо ти регулярно отримуєш великі суми грошей, і незрозуміло, звідки вони.

За умови, що переказ — твій дохід, маєш сплатити: 18% — податок на дохід, і ще 1,5% — військовий збір. Разом виходить 19,5% від тієї суми, яку ти отримав.

Яку суму можна переказати з картки на картку у 2025 році без податків

Загалом конкретної межі, скільки саме можна переказувати без податку немає. Тобто якщо тобі хтось іноді кидає гроші — це нормально.

А от великі суми, приміром, щотижня по 10 тисяч грн, особливо від людей, які не є твоїми родичами, можуть зацікавити податкову.

Банки слідкують за підозрілими операціями, і регулярні перекази на картку можуть викликати у них запитання.

Хоча формального ліміту, типу: до 100 тисяч грн на місяць без податків, чи щось подібного — немає.

Як уникнути проблем при переказі коштів з картки на картку

Коли ти отримуєш переказ коштів як допомогу або подарунок — добре, щоб у призначенні платежу буде вказано: подарунок або особисті кошти. Це одразу показує, що це не за роботу чи послугу.

Краще будь прозорим і правильно підписуй платежі. Якщо все чисто — переживати немає за що.

Якщо ж ти щось продаєш або надаєш послуги — наприклад, фріланс, хендмейд, репетиторство, то варто оформити ФОП. Це офіційно і спокійно, платиш зазвичай 5% або 3%, і до тебе не буде ніяких претензій.

Ті, хто не зареєстровані як ФОП, але отримують на картку гроші, наприкінці року мають подати податкову декларацію. Це робиться до 1 травня наступного року.

У цій декларації потрібно вказати, скільки грошей отримав (-ла) — це можна подивитися по виписці з банку. І від цієї суми маєш сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і ще 1,5% військового збору, разом 19,5%.

Раніше ми розказували: як отримати переказ Western Union — покрокова інструкція для отримання грошей з-за кордону.

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