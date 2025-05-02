Економія

Податок за переказ коштів з картки на картку — чи зазирне податкова у твій гаманець

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Травня 2025, 14:15
податок на переказ коштів
Фото Pexels
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