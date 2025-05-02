Налог за перевод средств с карты на карту — заглянет ли налоговая в твой кошелек

Слухи о том, что за перевод средств на карточку нужно платить налог, имеют основание. Но не паникуй раньше времени: если кто-то просто перебросил тебе деньги — это еще не значит, что стоит платить за них.

Но вот если такие переводы регулярны, велики, без объяснений, то налоговая может подумать, что это, наверное, бизнес или твой дополнительный доход — и возникает вопрос об уплате налога.

Какой налог на перевод средств в Украине в 2025 году и какую сумму можно перевести с карты на карту без налогов — разбираемся в материале.

Налог на перевод средств 2025 — кто должен заплатить

Налог обязан платить тот, кто получает средства, которые могут считать доходом. К примеру, ты постоянно что-то продаешь — одежду, технику или предоставляешь услуги — и получаешь за это оплату на карточку.

Или фрилансиш, работаешь без официального оформления ФЛП. Также налог могут начислить, если ты регулярно получаешь большие суммы денег, и непонятно откуда они.

При условии, что перевод — твой доход, ты должен уплатить: 18% — налог на доход, и еще 1,5% — военный сбор. Итого получается 19,5% от той суммы, которую ты получил.

Какую сумму можно перевести с карты на карту в 2025 году без налогов

В принципе, конкретного предела, сколько именно можно перечислять без налога нет. То есть, если тебе кто-то иногда бросает деньги — это нормально.

А вот большие суммы, например, еженедельно по 10 тысяч грн, особенно от людей, не являющихся твоими родственниками, могут заинтересовать налоговую.

Банки следят за подозрительными операциями, и регулярные переводы на карту могут вызвать у них вопросы.

Хотя формального лимита типа: до 100 тысяч грн в месяц без налогов, или что-то подобного — нет.

Как избежать проблем при переводе средств с карты на карту

Когда ты получаешь перевод средств как помощь или подарок, хорошо, если в назначении платежа будет указано: подарок или личные средства. Это сразу показывает, что платят не за работу или услугу.

Лучше будь прозрачным и правильно подписывай платежи. Если все чисто — переживать не за что.

Если ты что-то продаешь или предоставляешь услуги — например, фриланс, хендмейд, репетиторство, то стоит оформить ФЛП. Это официально и спокойно, платишь обычно 5% или 3%, и к тебе не будет никаких претензий.

Те, кто не зарегистрирован как ФЛП, но получают на карточку деньги, в конце года должны подать налоговую декларацию. Это делается до 1 мая следующего года.

В этой декларации нужно указать, сколько денег получил (-ла) — это можно посмотреть по выписке из банка.

Раньше мы рассказывали: как получить перевод Western Union — пошаговая инструкция по получению денег из-за границы.

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