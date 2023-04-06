Новости

Деньги из-за границы: как получить перевод Western Union

Вероника Кононенко, редактор сайта 06 апреля 2023, 12:15
вестерн юніон
Фото: Pexels

Больше новостей
Манту
Главный страх детства: что будет, если намочить Манту
Законопроект 6458
Будут сносить устаревший жилищный фонд? Что известно о законопроекте 6458 и куда будут отселять жителей “хрущевок”
грибок нігтів
Не терпи неприятные симптомы! Все о грибке ногтей: виды, диагностика, лечение
сирна запіканка
Как невесомое облачко: рецепт нежной творожной запеканки от Владимира Ярославского
Смотреть больше

Материалы по теме

Законопроект 6458
Будут сносить устаревший жилищный фонд? Что известно о законопроекте 6458 и куда будут отселять жителей “хрущевок”
Новая тактика россиян
Шаг отчаяния: россияне выдумали новую тактику массового поражения мирных жителей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
ДП Антонов висунули підозру у службовій недбалості: що відомо
Мрию можно было спасти. Эксдиректору ГП Антонов выдвинули подозрение в служебной халатности: что известно

Видео
0:05:15
Карта бойових дій в Україні 06.04.2023 онлайн

Минус вражеский вертолет и много живой силы: карта боевых действий в Украине 6 апреля
0:02:24
Волонтерство
Два джипа и “скорая” за домашнюю выпечку! У волонтеров из Франковска есть свой секрет
Карта бойових дій в Україні
Отражены около 20 атак противника на Бахмутском направлении: карта боевых действий в Украине 5 апреля в режиме онлайн
0:03:44
Оборона Чернігова
Чернигов сдерживал 20 тысяч оккупантов! Как обороняли город — рассказывают нацгвардейцы
0:02:27
Днепр такси
В Днепре появилось необычное такси: водителю помогает собачка Бени
0:06:02
Александра Андрияшина
“Мы напоминаем о главном и тихо молимся”: первая в Украине женщина – военный капеллан о трудностях в работе
0:10:41
Черги на кордоні з Польщею: куди їдуть українці
Огромные очереди на границе с Польшей: почему возникли и куда едут украинцы
0:02:15
британські фермери
Пикапы для мира: британские фермеры организовали акцию в поддержку ВСУ
0:04:36
Павло Юхимчук
От смерти в Бахмуте спас телефон! Невероятная история бойца 93-й бригады
0:10:41
Скільки ухилянтів ловлять на кордоні
Отказывать приходится ежедневно. Сколько уклонистов ловят на границе
Больше видео
Законопроект 6458
Читать дальше
Будут сносить устаревший жилищный фонд? Что известно о законопроекте 6458 и куда будут отселять жителей “хрущевок”
Новая тактика россиян
Читать дальше
Шаг отчаяния: россияне выдумали новую тактику массового поражения мирных жителей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь