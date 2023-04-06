Деньги из-за границы: как получить перевод Western Union

Тысячи украинцев отправились за границу в поисках безопасности. За год жизни вне дома многие уже успели трудоустроиться и стали помогать деньгами родным дома, а есть и противоположная ситуация, когда помощь поступает из Украины.
Но далеко не все банки подходят для международных транзакций. На помощь приходит сервис для международных денежных переводов Western Union.
Компания предоставляет свои услуги клиентам в более чем 200 странах мира и дает возможность перевода денег для более чем 130 валют.
Клиенты могут отправлять и получать деньги в любой валюте, которая удобна и доступна в отделении или местном пункте получения Western Union.
Если не знаешь, как ты можешь получить денежный перевод Western Union быстро и безболезненно, читай наш материал.
Если ты хочешь осуществить перевод денег через Вестерн Юнион, то есть три доступных варианта, как это сделать. В сервисе доступны:
Перечисленные деньги будут доступны получателю мгновенно. А о том, получил ли человек перечисленные деньги или нет, ты сможешь узнать на сайте или в приложении с помощью функции Отследить денежный перевод.
Если тебе пришел перевод и тебе хочется быстро его получить, следуй пошаговой инструкции:
Все сборы и комиссии оплачивает отправитель, поэтому получение денег без комиссии. Исключение, если ты выбираешь получить деньги в другой валюте или перевод на устройство/счет, не являющийся частью операции отправителя.
Современный мир перешел на следующий уровень. Можно получить перевод денег через приложение Western Union.
Для этого следует сначала загрузить приложение на мобильное устройство и создать учетную запись. Далее получить перечисленные средства тебе помогут такие действия:
Был одобрен перевод или нет, покажет онлайн-квитанция. Если для завершения онлайн-перевода необходимо больше информации, с клиентом свяжется компания Western Union.
Если перевод завершен, клиент получит электронное письмо с контрольным номером денежного перевода (MTCN)2
Важно отметить, что процедура получения перевода может отличаться в зависимости от страны и отделения Western Union.
Не всегда необходимо ходить в отделение Western Union, чтобы получить перевод. В зависимости от страны и способа передачи денег существуют различные способы получения перевода на карту:
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