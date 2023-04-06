Деньги из-за границы: как получить перевод Western Union

Тысячи украинцев отправились за границу в поисках безопасности. За год жизни вне дома многие уже успели трудоустроиться и стали помогать деньгами родным дома, а есть и противоположная ситуация, когда помощь поступает из Украины.

Но далеко не все банки подходят для международных транзакций. На помощь приходит сервис для международных денежных переводов Western Union.

Компания предоставляет свои услуги клиентам в более чем 200 странах мира и дает возможность перевода денег для более чем 130 валют.

Сейчас также смотрят

Клиенты могут отправлять и получать деньги в любой валюте, которая удобна и доступна в отделении или местном пункте получения Western Union.

Если не знаешь, как ты можешь получить денежный перевод Western Union быстро и безболезненно, читай наш материал.

Методы перевода денег Western Union

Если ты хочешь осуществить перевод денег через Вестерн Юнион, то есть три доступных варианта, как это сделать. В сервисе доступны:

Наличный перевод — клиент переводит деньги в ближайшем отделении Western Union, а деньги можно получить в другом отделении компании в любой стране мира.

Онлайн перевод — когда клиенты переводят деньги через сайт или мобильное приложение Western Union на виртуальный счет получателя.

Банковский перевод — когда клиенты переводят деньги непосредственно на банковский счет получателя.

Перечисленные деньги будут доступны получателю мгновенно. А о том, получил ли человек перечисленные деньги или нет, ты сможешь узнать на сайте или в приложении с помощью функции Отследить денежный перевод.

Как получить деньги из Western Union из отделения

Если тебе пришел перевод и тебе хочется быстро его получить, следуй пошаговой инструкции:

Найди ближайшее отделение Western Union в своем городе. Сообщи агенту реквизиты платежа: включая имя отправителя, название страны и сумму денежного перевода. Предоставь свой действительный документ, удостоверяющий личность: паспорт и контрольный номер перевода (MTCN). Этот номер можно узнать у отправителя. Получи деньги: агент выплатит их сразу и предоставит копию квитанции.

Все сборы и комиссии оплачивает отправитель, поэтому получение денег без комиссии. Исключение, если ты выбираешь получить деньги в другой валюте или перевод на устройство/счет, не являющийся частью операции отправителя.

Как получить деньги из Western Union через приложение

Современный мир перешел на следующий уровень. Можно получить перевод денег через приложение Western Union.

Для этого следует сначала загрузить приложение на мобильное устройство и создать учетную запись. Далее получить перечисленные средства тебе помогут такие действия:

Войди в приложение Western Union с помощью своего логина и пароля.

Выбери опцию Получить деньги на главном экране.

Введи информацию о переводе: имя отправителя, страну, откуда был сделан перевод, и номер идентификации перевода (MTCN). Напомним, что его можно узнать у отправителя.

Подтверди информацию и нажми кнопку Получить.

После того как Western Union проверит запрос, деньги будут доступны для получения.

Был одобрен перевод или нет, покажет онлайн-квитанция. Если для завершения онлайн-перевода необходимо больше информации, с клиентом свяжется компания Western Union.

Если перевод завершен, клиент получит электронное письмо с контрольным номером денежного перевода (MTCN)2

Зайди в любое отделение Western Union или пункт получения, указанный в приложении, предъяви документы, подтверждающие лицо, номер идентификации перевода и получи деньги.

Важно отметить, что процедура получения перевода может отличаться в зависимости от страны и отделения Western Union.

Как получить деньги Вестерн Юнион сразу на карту?

Не всегда необходимо ходить в отделение Western Union, чтобы получить перевод. В зависимости от страны и способа передачи денег существуют различные способы получения перевода на карту:

Через банковский счет. Если у тебя есть банковский счет, можно указать его реквизиты при осуществлении перевода. После этого, когда деньги будут доступны, будут автоматически перечисляться туда.

Через электронный кошелек. Если у тебя есть кошелек, можешь указать его реквизиты во время осуществления перевода. Когда деньги будут доступны, они будут автоматически перечислены туда.

Экономическая ситуация в Украине переживает сложные времена, все это ощущают обычные люди. А что будет, если не платить кредит во время войны, мы рассказывали в другом материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.