Деньги любят быть под контролем: секреты управления своими финансами

Сколько бы ты ни зарабатывал(-а) — этого всегда будет мало. С этим парадоксом после повышения зарплаты знаком(-а) чуть ли не каждый(-ая).

Однако при грамотном управлении финансами деньги не будут течь сквозь пальцы, ведь все расходы будут контролироваться, а необдуманные покупки — минимизированы.

Секретами качественного и эффективного управления личным бюджетом поделился финансовый директор Антон Новохатний.

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Что такое управление финансами и зачем оно?

Прежде всего разберемся, что предполагает управление финансами. Потому что раз в месяц пересматривать общую сумму своих расходов — далеко не полноценный контроль.

Управление личными финансами — это управление финансовыми ресурсами лица или семьи, охватывающее: доходы, расходы, сбережение и инвестиции.

Основная цель — достижение финансовой стабильности. Именно стабильность обеспечит тебе возможность удовлетворять свои потребности и желания и не доведет тебя до порога сомнительных организаций микрозаймов.

Если ты хочешь жить лучше и тратить больше, нужно зарабатывать больше или контролировать “бесполезные” расходы, — говорит Антон Новохатний.

Способы управления финансами

Итак, основа управления финансами — это отслеживание личных доходов и расходов. Понимание, куда ты тратишь свои средства, поможет отловить импульсивные покупки и определить области, где можно сократить расходы.

Финансовый эксперт рассказал несколько способов, которые помогут качественно отслеживать и контролировать доходы и расходы.

Мобильные приложения

Мобильные приложения могут значительно упростить отслеживание расходов и планирование бюджета. Например, они позволяют подключить все банковские счета и карты, чтобы в приложении автоматически отображались транзакции.

Таких приложений существует много. Антон Новохатий поделился несколькими проверенными: Mint, Goodbudget, YNAB, Money Lover, Money Pro и Personal Capital.

Однако есть и минус: функция автоматической загрузки данных с карты в приложение на территории Украины пока недоступна, так что придется вносить их в приложение вручную.

Несмотря на это неудобство, приложения все же удобный инструмент. Они всегда под рукой, позволяют распределять расходы по категориям и отслеживать их. А к заполнению данных вручную можно привыкнуть, выделяя на это до 15 минут каждый день.

Вместо этих приложений можно использовать украинские банки. Теперь каждый из них имеет удобное приложение, где предоставляет пользователям функционал отслеживания движения финансов и распределение расходов по категориям.

Единственное неудобство в том, что банковских счетов у современных людей несколько, а также люди пользуются наличными. Как все синхронизировать?

Журнал расходов

Синхронизировать различные расходы поможет старый, но надежный и проверенный метод — журнал расходов.

Ведение журнала может быть отличным способом отслеживать расходы. Просто собирай чеки и записывай все, на что тратишь деньги, в электронную таблицу на смартфоне, планшете или компьютере.

Если ты рассчитываешься картой, то даже чеки не понадобятся. Ведь все транзакции хранятся в истории и отражаются в твоем приложении.

В конце недели или месяца просматривай платежи и распределяй их по разным категориям. Это, как утверждает эксперт, поможет увидеть закономерности расходов и определить сферы, в которых можно их сократить.

Метод конверта и наличных

Еще один способ отслеживать расходы — использовать конверты или наличные деньги для определенных категорий.

Например, можно еженедельно снимать определенную сумму наличных и использовать их только для оплаты продуктов. Когда наличные закончатся, это означает, что бюджет на неделю исчерпан.

— Это полезный способ оставаться подотчетным бюджету и избегать перерасходов, — рассказывает Антон Новохатний.

Проверяй банковские выписки

Даже если ты не пользуешься приложением для бюджетирования, не ведешь журнал расходов, все равно можно отслеживать свои расходы. В этом поможет регулярный пересмотр банковских выписок.

Ищи закономерности и определяй сферы, где есть перерасход средств. Это может оказаться полезным способом оставаться в курсе финансовой ситуации и вносить коррективы при необходимости, — сказал Антон.

Эксперт добавил, что отслеживание персональных финансов — это процесс, требующий времени и терпения, так что новичкам в отслеживании бюджета это понадобится.

Хотя персональные финансы не дают ответа на вопрос “где взять деньги?”, они могут помочь лучше понять, как ты их тратишь.

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