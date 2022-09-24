Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны

Сейчас пояса некоторых украинцев сильно затянулись, ведь цены выросли, некоторые потеряли работу и испытывают трудности со своим бюджетом.

Известный экономист, лицензированный финансовый консультант Владислав Осадчий дал несколько советов, как уберечь свои финансовые активы в нынешней непростой ситуации.

Что делать в текущем кризисе, чтобы сохранить свои деньги?

— Копить знания. Сегодня как никогда важно получать вовремя информацию и качественно ее применять. Узнавай, как устроены инвестиции, изучай принцип работы фондовых рынков. Эти знания, несомненно, помогут в самом ближайшем будущем.

Финансовая подушка

Старайся пополнять финансовую подушку. Это — финансовый фундамент, запас прочности. Сегодня вопрос “подушки” особенно важен. Рекомендуемый размер — от трех до шести месячных зарплат. Кто-то советует накопить сумму, эквивалентную твоему годовому доходу.

Если подушки до сих пор нет, чрезвычайно важно приступить к ее формированию, начав откладывать хоть какую-то часть от дохода (рекомендуемый размер — от 10% денежных поступлений).

Единственный, но самый весомый минус накоплений под матрацем — инфляция, способная через какое-то время попросту обесценить твои сбережения. Поэтому нужно инвестировать с умом.

На что рекомендуете обратить внимание в первую очередь?

Инвестиции

— Самое время для создания инвестиционного плана и разработки собственной стратегии приумножения капитала.

Еще раз взвесь все риски и прими решение, какие типы активов приемлемы для тебя, а какие категорически не подойдут.

Советую покупать ценные бумаги. Диверсифицировать. Использовать разные активы (от валюты и ценных бумаг до недвижимости и драгметаллов). Изучи свой портфель. Возможно, настал момент расширить спектр имеющихся финансовых инструментов?

Альтернативные источники дохода

Стоит обратить внимание на альтернативные источники дохода. Кого-то может привлекать криптовалюта, кто-то захочет вложиться в физическое золото (металлические слитки и инвестиционные монеты). Но помни, что крипта — весьма волатильный (рискованный — ред.) актив, а стоимость золота находится на максимуме.

А что не стоит делать?

— Не стоит поддаваться панике. Помнишь притчу про кольцо Соломона и надпись “Все пройдет”? Так же и здесь, рано или поздно все будут жить в новых реалиях.

Я бы не пытался сыграть на курсе валюты.

Слишком высока цена: максимальный риск и куча нервов. Крайне не рекомендуется это делать, используя привлеченные средства. В противном случае помимо нервного срыва ты рискуешь серьезно погрязнуть в долгах.

Не стоит покупать непроверенные активы. Особенно приобретать активы с непредсказуемым ценообразованием. В любом случае сначала проведи ревизию имеющихся активов и обязательств и убедись, что владеешь свободными деньгами на покупку сомнительных финансовых продуктов.

Не рекомендую каждый день проверять свой портфель.

Вряд ли есть смысл тратить драгоценные часы на изучение того, как сильно “просела” в стоимости та или иная акция в твоем портфеле. Эти выводы могут только расстроить и подтолкнуть к опрометчивым решениям.

Подведем итоги. Главное — не терять самообладания?

— Именно. Не поддаваться эмоциям. Нажать на паузу и хорошо все обдумать, взвесив все “за” и “против”. Не стоит воспринимать всю полученную информацию на веру и принимать финансовые решения на основе слухов.

Чтобы твои финансы были в безопасности, прежде всего, нужно научиться планировать свой личный бюджет. Ранее мы рассказывали, как это сделать.

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