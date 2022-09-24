Экономия

Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 сентября 2022, 15:30
Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси
Фото: Pexels

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