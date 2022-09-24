Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны

Сейчас пояса некоторых украинцев сильно затянулись, ведь цены выросли, некоторые потеряли работу и испытывают трудности со своим бюджетом.
Известный экономист, лицензированный финансовый консультант Владислав Осадчий дал несколько советов, как уберечь свои финансовые активы в нынешней непростой ситуации.
— Копить знания. Сегодня как никогда важно получать вовремя информацию и качественно ее применять. Узнавай, как устроены инвестиции, изучай принцип работы фондовых рынков. Эти знания, несомненно, помогут в самом ближайшем будущем.
Старайся пополнять финансовую подушку. Это — финансовый фундамент, запас прочности. Сегодня вопрос “подушки” особенно важен. Рекомендуемый размер — от трех до шести месячных зарплат. Кто-то советует накопить сумму, эквивалентную твоему годовому доходу.
Если подушки до сих пор нет, чрезвычайно важно приступить к ее формированию, начав откладывать хоть какую-то часть от дохода (рекомендуемый размер — от 10% денежных поступлений).
Единственный, но самый весомый минус накоплений под матрацем — инфляция, способная через какое-то время попросту обесценить твои сбережения. Поэтому нужно инвестировать с умом.
— Самое время для создания инвестиционного плана и разработки собственной стратегии приумножения капитала.
Еще раз взвесь все риски и прими решение, какие типы активов приемлемы для тебя, а какие категорически не подойдут.
Еще раз взвесь все риски и прими решение, какие типы активов приемлемы для тебя, а какие категорически не подойдут.
Советую покупать ценные бумаги. Диверсифицировать. Использовать разные активы (от валюты и ценных бумаг до недвижимости и драгметаллов). Изучи свой портфель. Возможно, настал момент расширить спектр имеющихся финансовых инструментов?
Стоит обратить внимание на альтернативные источники дохода. Кого-то может привлекать криптовалюта, кто-то захочет вложиться в физическое золото (металлические слитки и инвестиционные монеты). Но помни, что крипта — весьма волатильный (рискованный — ред.) актив, а стоимость золота находится на максимуме.
— Не стоит поддаваться панике. Помнишь притчу про кольцо Соломона и надпись “Все пройдет”? Так же и здесь, рано или поздно все будут жить в новых реалиях.
Я бы не пытался сыграть на курсе валюты.
Я бы не пытался сыграть на курсе валюты.
Слишком высока цена: максимальный риск и куча нервов. Крайне не рекомендуется это делать, используя привлеченные средства. В противном случае помимо нервного срыва ты рискуешь серьезно погрязнуть в долгах.
Не стоит покупать непроверенные активы. Особенно приобретать активы с непредсказуемым ценообразованием. В любом случае сначала проведи ревизию имеющихся активов и обязательств и убедись, что владеешь свободными деньгами на покупку сомнительных финансовых продуктов.
Не рекомендую каждый день проверять свой портфель.
Не рекомендую каждый день проверять свой портфель.
Вряд ли есть смысл тратить драгоценные часы на изучение того, как сильно “просела” в стоимости та или иная акция в твоем портфеле. Эти выводы могут только расстроить и подтолкнуть к опрометчивым решениям.
— Именно. Не поддаваться эмоциям. Нажать на паузу и хорошо все обдумать, взвесив все “за” и “против”. Не стоит воспринимать всю полученную информацию на веру и принимать финансовые решения на основе слухов.
Чтобы твои финансы были в безопасности, прежде всего, нужно научиться планировать свой личный бюджет. Ранее мы рассказывали, как это сделать.
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