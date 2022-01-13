Как научиться планировать личный бюджет: правила легкой экономии

Уже долгое время хочешь разобраться в своих финансах и начать откладывать средства, но тебе постоянно что-то мешает?
Тебя пугает то, что при планировании надо возиться с кучей бумажек, чеков и табличек? Сейчас уже все гораздо проще.
Мы расскажем тебе несколько простых способов, как вести свой личный бюджет так, чтобы перестать жить от зарплаты к зарплате.
Первое, что нужно сделать — это определить сумму своих доходов. После этого тебе нужно рассчитать сумму своих необходимых потребностей — это может быть плата за жилье, коммунальные услуги, расходы на автомобиль, еду и прочее.
Затем сложить небольшую табличку с общей суммой, названием необходимых расходов и их суммой.
Дальше приходит время планировать, что делать с деньгами, которые остаются — потратить на развлечения или отложить.
Важно всегда делить расходы на эмоциональные и необходимые, тогда тебе будет гораздо проще планировать свой бюджет.
Иногда это делать очень сложно, ведь каждый подвергается искушению импульсивных покупок, которые происходят здесь и сейчас. Например, товары по акционным ценам, незапланированный поход в кино или кафе с другом.
Ведь часто бывает так, что после того, как мы получили деньги, мы чувствуем, что можем позволить себе все, а потом их не хватает, чтобы заплатить за коммунальные услуги.
Популярная и легкая система ведения личного бюджета.
Суть этой системы состоит в том, что 50% твоего дохода должно идти на необходимые расходы, 30% — на эмоциональные: развлечения, шоппинг и т.д., 20% — сбережения или выплату долга, если он есть.
Суть этой системы состоит в том, что 50% твоего дохода должно идти на необходимые расходы, 30% — на эмоциональные: развлечения, шоппинг и т.д., 20% — сбережения или выплату долга, если он есть.
Эта система позволяет хорошо контролировать себя и расходы. Если честно придерживаться этой системы, то за полгода можно накопить на отдых или какую-нибудь незначительную покупку, например новый смартфон.
У каждого человека должна быть подушка безопасности, потому что никто не застрахован от опасностей в будущем.
Лучше всего, если эта сумма достигает от трех до шести твоих месячных необходимых расходов.
Лучше всего, если эта сумма достигает от трех до шести твоих месячных необходимых расходов.
Лайфхак: если ты насобирал свою “подушку”, то ее можно положить в банк на депозит, чтобы через год она смогла тебе принести еще больше денег.
Если сумма твоей “подушки” больше шести месячных расходов, ее можно разделить на две части и одну хранить на депозите, а другую в валюте.
Если сумма твоей “подушки” больше шести месячных расходов, ее можно разделить на две части и одну хранить на депозите, а другую в валюте.
Когда ты планируешь свой бюджет, становится намного легче это делать, если ты понимаешь, для чего это делаешь.
Когда ты планируешь свой бюджет, становится намного легче это делать, если ты понимаешь, для чего это делаешь.
Ты должен поставить себе цель, а может, две или три. Что ты хочешь приобрести или сделать на сэкономленные средства и какая сумма тебе необходима.
Затем становится легче разделить необходимые расходы и сбережения.
Каким бы банальным и простым этот совет не казался, но люди о нем постоянно забывают.
Супермаркет — это просто “черная дыра” для твоих денег, ведь люди там постоянно подвергаются искушению импульсивных покупок.
Супермаркет — это просто “черная дыра” для твоих денег, ведь люди там постоянно подвергаются искушению импульсивных покупок.
Когда ты идешь в магазин за хлебом, то почему-то выходишь с полным пакетом всего, кроме хлеба или с ним, но нескольких видов. Действительно ли все эти товары тебе нужны?
Делай это дома, в спокойной обстановке, хорошо все продумай, чтобы ничего не забыть, а в супермаркете иди только за этими продуктами и не обращай внимания на акционные предложения, если они вне твоего списка.
Несколько походов в магазин с таким списком и ты поймешь, как сильно это экономит деньги.
Планировать надо так, как тебе удобно.
Можно завести специальный блокнот, где все прописывать вручную. Сделать таблицу в Word или Excel, или использовать онлайн-ресурсы.
Можно завести специальный блокнот, где все прописывать вручную. Сделать таблицу в Word или Excel, или использовать онлайн-ресурсы.
Сейчас существует множество мобильных бесплатных приложений, которые помогают в планировании бюджета.
Главное — сделать это полезной привычкой, а не попробовать один раз и забыть.
Сейчас планирование личного бюджета необходимо как никогда, ведь цены постоянно растут и ты не понимаешь, куда девались твои средства.
Ранее мы рассказывали о том, как вырастут цены на продукты в 2022 году и почему.