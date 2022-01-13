Как научиться планировать личный бюджет: правила легкой экономии

Уже долгое время хочешь разобраться в своих финансах и начать откладывать средства, но тебе постоянно что-то мешает?

Тебя пугает то, что при планировании надо возиться с кучей бумажек, чеков и табличек? Сейчас уже все гораздо проще.

Мы расскажем тебе несколько простых способов, как вести свой личный бюджет так, чтобы перестать жить от зарплаты к зарплате.

Планирование, учет и контроль

Первое, что нужно сделать — это определить сумму своих доходов. После этого тебе нужно рассчитать сумму своих необходимых потребностей — это может быть плата за жилье, коммунальные услуги, расходы на автомобиль, еду и прочее.

Затем сложить небольшую табличку с общей суммой, названием необходимых расходов и их суммой.

Дальше приходит время планировать, что делать с деньгами, которые остаются — потратить на развлечения или отложить.

Необходимые и эмоциональные расходы

Важно всегда делить расходы на эмоциональные и необходимые, тогда тебе будет гораздо проще планировать свой бюджет.

Иногда это делать очень сложно, ведь каждый подвергается искушению импульсивных покупок, которые происходят здесь и сейчас. Например, товары по акционным ценам, незапланированный поход в кино или кафе с другом.

Ведь часто бывает так, что после того, как мы получили деньги, мы чувствуем, что можем позволить себе все, а потом их не хватает, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Система 50-30-20

Популярная и легкая система ведения личного бюджета.

Суть этой системы состоит в том, что 50% твоего дохода должно идти на необходимые расходы, 30% — на эмоциональные: развлечения, шоппинг и т.д., 20% — сбережения или выплату долга, если он есть.

Эта система позволяет хорошо контролировать себя и расходы. Если честно придерживаться этой системы, то за полгода можно накопить на отдых или какую-нибудь незначительную покупку, например новый смартфон.

Подушка безопасности

У каждого человека должна быть подушка безопасности, потому что никто не застрахован от опасностей в будущем.

Лучше всего, если эта сумма достигает от трех до шести твоих месячных необходимых расходов.

Лайфхак: если ты насобирал свою “подушку”, то ее можно положить в банк на депозит, чтобы через год она смогла тебе принести еще больше денег.

Если сумма твоей “подушки” больше шести месячных расходов, ее можно разделить на две части и одну хранить на депозите, а другую в валюте.

Финансовые цели

Когда ты планируешь свой бюджет, становится намного легче это делать, если ты понимаешь, для чего это делаешь.

Ты должен поставить себе цель, а может, две или три. Что ты хочешь приобрести или сделать на сэкономленные средства и какая сумма тебе необходима.

Затем становится легче разделить необходимые расходы и сбережения.

Список покупок

Каким бы банальным и простым этот совет не казался, но люди о нем постоянно забывают.

Супермаркет — это просто “черная дыра” для твоих денег, ведь люди там постоянно подвергаются искушению импульсивных покупок.

Когда ты идешь в магазин за хлебом, то почему-то выходишь с полным пакетом всего, кроме хлеба или с ним, но нескольких видов. Действительно ли все эти товары тебе нужны?

Составляй список того, что хочешь приобрести, отталкиваясь от продуктов в холодильнике и блюда, которое будешь готовить.

Делай это дома, в спокойной обстановке, хорошо все продумай, чтобы ничего не забыть, а в супермаркете иди только за этими продуктами и не обращай внимания на акционные предложения, если они вне твоего списка.

Несколько походов в магазин с таким списком и ты поймешь, как сильно это экономит деньги.

Как планировать

Планировать надо так, как тебе удобно.

Можно завести специальный блокнот, где все прописывать вручную. Сделать таблицу в Word или Excel, или использовать онлайн-ресурсы.

Сейчас существует множество мобильных бесплатных приложений, которые помогают в планировании бюджета.

Главное — сделать это полезной привычкой, а не попробовать один раз и забыть.

Сейчас планирование личного бюджета необходимо как никогда, ведь цены постоянно растут и ты не понимаешь, куда девались твои средства.

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